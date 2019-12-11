Tesla Almanya’da 500 bin adet otomobil üretecek!

Geride bıraktığımız kasım ayında Tesla CEO’su Elon Musk Avrupa’da kurmayı planladıkları fabrika için lokasyonun Almanya olacağını açıklamıştı. Avrupa’nın otomotiv merkezi olan Almanya’da özellikle rekabetin üst seviyede olacağı elektrikli otomobiller için Tesla’nın da burada yer alması herkesin dikkatini çekmişti.

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Alman gazetesi Bild’de yer alan habere göre Tesla’nın Almanya’da kuracağı fabrikası yıllık 500 bin otomobil üretecek. Ayrıca fabrika batarya, elektrik motoru üretimini de gerçekleştirecek. Bild’de yer alan habere göre fabrika üretime markanın kompakt crossover’ı olacak olan Model Y ile başlayacak…

Bir diğer Alman gazetesi Allgemeine Zeitung’un haberine göre ise Tesla’nın yatırımı 4 milyar euro olacak! Bu yatırım Almanya’ya 10 bin istihdam getirecek. 420 futbol sahası büyüklüğünde olacak olan tesisin inşaatına 2020 yılında başlanacak.