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Tesla araç bataryalarını üretmek için çalışmalara başladı

ABD merkezli elektrikli araba üreticisi Tesla, araçlarda kullanılan bataryaları kendi bünyesinde üretmek için çalışmalara başladı.

12:46 -
Haberler Otomotiv
Tesla araç bataryalarını üretmek için çalışmalara başladı

CNBC´nin haberine göre Tesla, şirketin Kaliforniya´daki fabrikası yakınlarında “gizli bir laboratuvarda”, batarya üretimi üzerinde çalışmalara başladı. Elektrikli araç üretimi tedarik zincirinin en önemli parçalarından biri olan bataryalarını Panasonic´ten alan Tesla, otomobil koltuklarını ve otonom araçlarında kullanılan çiplerin üretimini de şirket içinde yapıyor.

Tesla CEO´su Elon Musk´ın söz konusu gelişmeyle, Apple´ın Steve Jobs yönetimindeyken ürünlerinin bütün ana parçalarını şirket içinde üretmeye yönelik stratejisini ilham aldığı belirtildi.

Elon Musk

Söz konusu araştırmalar devam ederken, Tesla´nın yakın bir zamanda Panasonic´le işbirliğini bırakmayı düşünmediği ve Şangay´daki fabrikada Model 3 araçlarının üretiminin başlamasıyla LG´yle de tedarik işbirliği yapabileceği öne sürüldü.

(DHA)

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