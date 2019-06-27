Tesla araç bataryalarını üretmek için çalışmalara başladı

CNBC´nin haberine göre Tesla, şirketin Kaliforniya´daki fabrikası yakınlarında “gizli bir laboratuvarda”, batarya üretimi üzerinde çalışmalara başladı. Elektrikli araç üretimi tedarik zincirinin en önemli parçalarından biri olan bataryalarını Panasonic´ten alan Tesla, otomobil koltuklarını ve otonom araçlarında kullanılan çiplerin üretimini de şirket içinde yapıyor.

Tesla CEO´su Elon Musk´ın söz konusu gelişmeyle, Apple´ın Steve Jobs yönetimindeyken ürünlerinin bütün ana parçalarını şirket içinde üretmeye yönelik stratejisini ilham aldığı belirtildi.

Söz konusu araştırmalar devam ederken, Tesla´nın yakın bir zamanda Panasonic´le işbirliğini bırakmayı düşünmediği ve Şangay´daki fabrikada Model 3 araçlarının üretiminin başlamasıyla LG´yle de tedarik işbirliği yapabileceği öne sürüldü.

(DHA)