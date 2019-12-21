Tesla Cybertruck Avrupa’da satılmayabilir!

Alman otomotiv yayıncı kuruluşu Automobile Woche’nin haberine göre Cybertruck’ın çok köşeli ve sert yapısı onu trafikteki yayalara ve diğer otomobillere karşı zor ve güvensiz bir duruma sokuyor. Günümüzdeki otomobillerin tasarımları ve gövdelerinin darbeyi emme biçimi, daha çok yaya ve diğer araçların güvenliği düşünülerek yapılıyor, tasarlanıyor. Ancak Tesla’nın yeni aracı Cybertruck, hem köşeli tasarımı hem de gövdesinde kullanılan çelik ham maddesi yüzünden trafikteki diğer kişilere karşı tehdit oluşturuyor.

Avusturalya Yeni Otomobil Değerlendirme Programı (ANCAP) CEO’su James Goodwin, ““Yoldaki yayaları düşünün, Cybertruck gibi çelik gövdeye sahip bir araç üstlerine geldiğinde ne kadar zarar verebileceğini anlayabilirsiniz. Ayrıca aracın yüksekliği ve burun kısmının tasarımı çarpmanın şiddetini de artı yönde etkileyen tarzda.” açıklamasında bulunmuştu.

TUV Uzmanı Stefan Teller’e ise Cybertruck’ın temel yapısının üzerinde ciddi değişikliklere ihtiyacı olduğunu açıkladı. Teller, “Özellikle tampon ve motor kaputu yayaları korumak için kaza anında ortaya çıkacak olan enerjiyi emmesi üzerine tasarlanmıştır. Ancak Cybertruck’ta bu durum biraz korkutucu gözüküyor.” dedi. Aracın tanıtımında yapılan şovdan bahseden Teller, “Cybertruck’a bir balyoz ile vurulduğunda hiçbir şey değişmiyor. Trafikte yer alan başka birine çarptığında da bu durum böyle olacaktır!” açıklamasında bulundu. Teller son olarak, “Bu durum Cybertruck’ın Almanya’da satılmasını imkansız kılabilir” diye sözlerini bitirdi.