Tesla Cybertruck’ın tasarımı güvenli değil!

Tesla’nın ilk pikap modeli olan Cybertruck, tanıtıldığı ilk andan itibaren dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Aracın tasarımı, tanıtımı sırasında kırılan camı ve son olarak Elon Musk’ın açıkladığı 250 bin adet ön sipariş alması.

Bunlara ek olarak internette Cybertruck’ın tasarımıyla alakalı onlarca caps yapıldı… Ancak aracın tasarımıyla alakalı Avustralya’dan yaya ve diğer araç kullanıcıları için riskli olduğu hakkında bir açıklama geldi, açıklamayı da yapan oldukça yetkili bir isim.

CEO: YAYALARI DÜŞÜNÜN

ANCAP CEO’su James Goodwin News’a yaptığı açıklamada, “Tesla Cybertruck’ın tasarımı ve aracın yapımında kullanılan malzemeler yoldaki diğer sürücüler için bir risk oluşturuyor” dedi.

Goodwin’e göre Tesla, yaya ve bisiklet kullanıcıların güvenliğini önemseyen bir kuruluş.

Goodwin, “Yoldaki yayaları düşünün, Cybertruck gibi çelik gövdeye sahip bir araç üstlerine geldiğinde ne kadar zarar verebileceğini anlayabilirsiniz. Ayrıca aracın yüksekliği ve burun kısmının tasarımı çarpmanın şiddetini de artı yönde etkileyen tarzda” diye ekledi.

Otomobilin tanıtımında balyozla yapılan şovu hatırlatan Goodwin, “Bir balyoz darbesine bile rahatlıkla dayanan bir araçtan bahsediyoruz, bu gövdenin çarpışma esnasında yolcular üzerinde olumsuz etkileri de olabilir” dedi.

Bu arada ANCAP, EuroNCAP gibi bağımsız bir güvenlik kuruluşu ve sadece Avustralya’da kullanılan araçların güvenlik derecelerini belirliyor.

Günümüz üreticileri otomobillerini kaza esnasında darbeyi emici ve dışarıya daha az zarar verecek şekilde tasarlamayı tercih ediyor. Böylelikle çarpılan nesneye olan hasarda azalmış oluyor.

Tesla tarafından Cybertruck’ın üretimi esnasında nelerinin değişeceğiyle ilgili bir açıklama yapılmadı ancak bazı bölgelerinin bu sebeplerden ötürü değişmesi gerekecek.

Tanıtım esnasında sergilenen Cybertruck’ın silecekleri, sinyalleri yoktu.

Cybertruck’ın tasarımının değişeceğiyle alakalı kesin bir bilgi yok ayrıca tasarıma güvenlik standartlarına uyma zorunluluğu getirilmediği sürece aracın bu tasarımı onay alabilir.