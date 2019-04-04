Tesla hissleri yüzde 10 düştü!

Tesla açıklamasında şirketin ilk çeyrekte yaklaşık olarak 77 bin 100 araç ürettiği fakat araçların teslimatında beklentinin altında kalındığı belirtilirken, söz konusu duruma bağlı olarak şirketin ilk çeyrekte gelirlerinin de beklentinin altında kalabileceği uyarısı yapıldı.

Yılın ilk çeyreğinde teslimatta beklentinin altında kalınmasına rağmen Tesla açıklamasında, 2019´da toplam 360 bin araçla 400 bin araç arasında teslimat yapılacağı sözü tekrarlandı ve 2018´in son çeyreğinde Avrupa ve Çin´den gelen yüksek talebin etkisiyle şu an 10 bin 600 aracın müşterilere teslimat aşamasında olduğu belirtildi. Söz konusu açıklamada ayrıca, teslimattaki en önemli güçlüklerden birinin de şirketin dünyanın her yerine araç teslim etmeye çalışırken, söz konusu araçların San Fransisco´da yer alan tek bir fabrikada üretilmesi olduğu vurgulandı.

(DHA)

İLGİLİ HABER Tesla'nın satışları tam gaz devam ediyor!