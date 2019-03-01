Tesla internet üzerinden satılacak!

Tesla´dan yapılan açıklamada, pil kapasitesine bağlı olarak, temel Standard Range modelinin 220 mil (354 kilometre) menzile sahip olduğu ve 5.6 saniyede sıfırdan 60 (96 kilometre) mil hıza çıkabildiği belirtilirken, aracın saatte en yüksek 130 (209 kilometre) mile ulaşabildiği yer aldı.

Tesla´nın sipariş sayfasında söz konusu araçların teslimat tarihinin iki ile dört hafta arasında olduğu vurgulanırken, şirket ayrıca 37 bin dolara satışa çıkardığı bir diğer araç olan Standard Range Plus modelinin 240 mil (386 kilometre) menzile sahip olduğunu, saatte en yüksek 140 mile (225 kilometre) ulaşabildiğini, 5.3 saniyede sıfırdan 60 mil hıza çıkabildiğini ve “en seçkin iç özelliklere” sahip olduğunu duyurdu.

Tesla CEO´su Elon Musk, yapılan bir konferans görüşmesinde şu değerlendirmeleri yaptı: “İç tasarım, daha önce duyurulandan biraz daha iyi olacak. En başından beri hedef de buydu. Bu harika bir ara ve 35 bin dolara kayda değer vergi indirimleri de elde edilebiliyor.”

Tesla açıklamasında ayrıca, dünya genelinde “finansal istikrar sağlanırken bu fiyatları da korumak” amacıyla satışların ağırlıklı olarak internet üzerinden yapılması kararının alındığını ve söz konusu kararın araç fiyatlarında ortalama yüzde 6.0´lık indirime sebep olabileceği vurgulandı: “Gelecek birkaç ay boyunca bazı mağazalarımızdaki satışları azaltacağız. Açık olan mağazalarımızı da, yüksek trafiğin olduğu bölgelerde galeri ve Tesla bilgi merkezi olarak hizmete sunacağız.”

(DHA)