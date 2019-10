Tesla sahipleri kaza videolarını paylaşıyor!

Smart Summon özelliğini kullanan otomobil sahipleri bu sayede araçlarını bulundukları lokasyondan akıllı telefonlarıyla kontrol edebiliyorlar. Ancak Model 3 sahibi olan biri otomobili park yerinden çıkarırken

geri geri çıkış yapan başka bir araca çarptı ve bu videoyu sosyal medyada paylaştı.

Other party thinks that I was actually driving because I ran to my car before he got out. Please give me some advise. @LikeTeslaKim @TesLatino @Model3Owners @teslaownersSV @teslamodel3fan pic.twitter.com/ScE12wHqA9 — David F Guajardo (@DavidFe83802184) September 28, 2019

Smart Summon Tesla’nın tam kendi kendine sürüş ve gelişmiş otomatik pilot sistemleriyle senkronize biçimde çalışan bir sistemi. Ancak pekte güvenli olduğu savunulmuyor. Otomobil Güvenlik Merkezi Direktörü Jason Levine, “Tesla’nın tam otomatik sürüş terimi tamamen insanları yanıltan bir isim. Bunu kullanmaya şirketin devam etmesi, markanın tek endişesini ortaya çıkarıyor bu da sürekli olarak gündemde kalmak…” dedi. “Summon özelliği işe yaradığında oldukça şık bir donanım ancak hepimizin araba kazalarını ve ölümlerini önemli ölçüde azaltacak bir özellik türünde değil.” diye ekledi.