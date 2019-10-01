Tesla sahipleri kaza videolarını paylaşıyor!

Smart Summon özelliğini kullanan otomobil sahipleri bu sayede araçlarını bulundukları lokasyondan akıllı telefonlarıyla kontrol edebiliyorlar. Ancak Model 3 sahibi olan biri otomobili park yerinden çıkarırken
geri geri çıkış yapan başka bir araca çarptı ve bu videoyu sosyal medyada paylaştı.
Other party thinks that I was actually driving because I ran to my car before he got out. Please give me some advise. @LikeTeslaKim @TesLatino @Model3Owners @teslaownersSV @teslamodel3fan pic.twitter.com/ScE12wHqA9
— David F Guajardo (@DavidFe83802184) September 28, 2019
Smart Summon Tesla’nın tam kendi kendine sürüş ve gelişmiş otomatik pilot sistemleriyle senkronize biçimde çalışan bir sistemi. Ancak pekte güvenli olduğu savunulmuyor. Otomobil Güvenlik Merkezi Direktörü Jason Levine, “Tesla’nın tam otomatik sürüş terimi tamamen insanları yanıltan bir isim. Bunu kullanmaya şirketin devam etmesi, markanın tek endişesini ortaya çıkarıyor bu da sürekli olarak gündemde kalmak…” dedi. “Summon özelliği işe yaradığında oldukça şık bir donanım ancak hepimizin araba kazalarını ve ölümlerini önemli ölçüde azaltacak bir özellik türünde değil.” diye ekledi.
So, @elonmusk – My first test of Smart Summon didn’t go so well. @Tesla #Tesla #Model3 pic.twitter.com/yC1oBWdq1I
— Roddie Hasan – راضي (@eiddor) 28 Eylül 2019
Be forewarned @Tesla @elonmusk Enhanced summon isn't safe or production ready. Tried in my empty drive way. Car went forward and ran into the side of garage. Love the car but saddened. #Tesla #TeslaModel3 pic.twitter.com/tRZ88DmXAW
— AB (@abgoswami) 28 Eylül 2019