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Tesla sahipleri kaza videolarını paylaşıyor!

Tesla, Smart Summon özelliğini V10 yazılım güncellemesinin bir parçası olarak geçen hafta yayınladı. Bu yazılımla birlikte gelen akıllı telefondan park etme ve aracı kontrol etme özellikleri sonucunda kaza yapan ya da kazaya sebep olan Teslaları sahipleri sosyal medya hesaplarında paylaşıyor.

Sozcu.com.tr
10:45 -
Haberler Otomotiv
Tesla sahipleri kaza videolarını paylaşıyor!

Smart Summon özelliğini kullanan otomobil sahipleri bu sayede araçlarını bulundukları lokasyondan akıllı telefonlarıyla kontrol edebiliyorlar. Ancak Model 3 sahibi olan biri otomobili park yerinden çıkarırken
geri geri çıkış yapan başka bir araca çarptı ve bu videoyu sosyal medyada paylaştı.

Smart Summon Tesla’nın tam kendi kendine sürüş ve gelişmiş otomatik pilot sistemleriyle senkronize biçimde çalışan bir sistemi. Ancak pekte güvenli olduğu savunulmuyor. Otomobil Güvenlik Merkezi Direktörü Jason Levine, “Tesla’nın tam otomatik sürüş terimi tamamen insanları yanıltan bir isim. Bunu kullanmaya şirketin devam etmesi, markanın tek endişesini ortaya çıkarıyor bu da sürekli olarak gündemde kalmak…” dedi. “Summon özelliği işe yaradığında oldukça şık bir donanım ancak hepimizin araba kazalarını ve ölümlerini önemli ölçüde azaltacak bir özellik türünde değil.” diye ekledi.

Son güncelleme: 10:51 01.10.2019
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