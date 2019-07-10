Tesla üretimini arttıracak!

Markanın başkanı Jerome Guillen’den çalışanlara gelen e-posta, firmanın Fremont, Kaliforniya’daki üretimini artırmaya hazırlık aşamasında olduğunu açıkça belirtmiş durumda. Guillen gönderdiği

e-postada, “Bu e-postada çok belirgin olmasa da önümüzdeki günlerde olacak gelişmelerden memnun kalmayacağınızı biliyorum.” yazıyor.

Tesla ikinci çeyrekte 95 bin 200 adet otomobil teslimatı gerçekleştirdi. 2018 yılında bu rakam 90 bin 700 idi. Markanın teslimat konusunda kırdığı rekorlar özellikle Model 3 üretimindeki aksamadan kaynaklı olduğu düşünülüyor. Guillen’in e-postası ayrıca, “Tüm üretim bantları yeni rekorlar kırıyor, kalite ve verimli üretim bizim yüksek rekorlara erişmemizi sağlıyor.” konusunda da bahsediyor.

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Marka 2019 yılının sonunda 360 bin ila 400 bin arasında araç teslimatı gerçekleştirmeyi planlıyor. Üretimin bu yıl dünya çapında 500 bin adet olabileceği de düşünülüyor. Eğer dördüncü çeyrekte Şangay’daki fabrikanın üretimi artarsa üretim adedi yıl sonunda 500 bin adede ulaşacak.