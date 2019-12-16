Tesla’dan Almanya’ya bir yatırım daha…

Hannover’ın güneyinde yer alacak olan Tesla servisi 3 bin m2 büyüklüğünde olacak. Otomotivin dünyadaki merkezlerinden biri olarak kabul edilen Almanya’da, dünyanın diğer ucundan gelen üretici pozisyonunda olan Tesla, bu yatırım kararını Berlin yakınlarında kurulması planlanan fabrikadan sonra aldı.

Bloomberg’in haberine göre Tesla’nın Avrupa’daki satışlarının artması ve bu artışın karşılığında verilen servis hizmetinin kötü olması firmanın yaşadığı en önemli sorunlardan biri olarak kabul ediliyor. Tesla bu yatırımla birlikte servis hizmeti konusundaki sorunları ortadan kaldırmayı planlıyor. Ayrıca markanın yeni çalışanlara da ihtiyacı olacak.

Avrupa’nın en büyük ekonomisi olan Almanya’da elektrikli otomobile geçiş için yaşanan süreçteki durumun beklentilerin altında kalması ve elektrik motorlu otomobillerin maliyetlerinin hâlen yüksek olması Alman hükümetini bu konuda bir teşvik yapmaya itti.

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Tesla’nın küresel genişleme stratejisi için Almanya çok önemli bir lokasyon olarak gösteriliyor. Ayrıca Tesla, elektrik motorlu otomobil pazarının en büyüğü olan Çin’de bitirmek üzere olduğu fabrikadan sonra Berlin yakınlarındaki fabrikasını kurmaya başlayacak…