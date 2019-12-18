Tesla’dan Model 3 fiyatlarına indirim

Bloomberg’in haberine göre Amerikalı otomobil üreticisi Tesla, Çin’de üretilen ve Çin pazarına satılan Model 3 otomobillerinin fiyatında 2020 yılının ilk yarısından itibaren yüzde 20 oranında indirim yapmayı planlıyor. Markanın Şangay’daki yeni fabrikasının üretime geçmesiyle birlikte lojistik maliyetlerinin azalması bu duruma ortam hazırlamış durumda.

Amerikalı üreticinin ana hedefi lokal noktalardan tedarik ihtiyacını karşılayıp ithalat miktarını azaltarak maliyetlerini de azaltmak. Böylelikle lojistik maliyete ek olarak düşecek olan üretim maliyetleri Model 3 üretiminin kârlılığını arttıracak. Bu kârlılıktan daha fazla pay almak yerine markanın ürünün fiyatından indirim yapması dikkat çeken bir hamle.

Çin’de bugün Tesla Model 3 fiyatı 355 bin 800 Yuan yaklaşık 50 bin 548 dolar. 2020 yılının ilk yarısından itibaren bu fiyat üzerinde yüzde 20 indirim olması bekleniyor.

Konuyla alakalı Reuters’ın yorum istediği Tesla yetkilileri konuyla ilgili açıklama yapmaktan kaçındı.