Tesla’nın içini yılan derisiyle kapladı!

Yapılan yılan derisi kaplama operasyonu aracın içinde kullnaılan düğmeleri, direksiyonu ve klima menfezlerini kapsamıyor. Oldukça çirkin gözüken bu kaplama operasyonunun maliyeti ise belli değil. Ancak kullanılan malzeme kovboy çizmeleri ve yılan derili cüzdanlardan alınmış gibi gözüküyor.

Yapılan kaplama işleminin dikişleri çok fazla ve gereksiz. Ayrıca samimi olmak gerekirse oldukça çirkin bir görüntü oluşturmuş.

Tesla’nın minimal tasarım anlayışına tamamen zıt olan bu modifikasyon kim tarafından yapıldı henüz belli değil.

Kaplamanın haricinde otomobilin paspaslarının da alüminyum görünümlü plastik ürünlerden olduğu göze çarpıyor.