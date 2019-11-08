Tesla’nın pick-up modeli 21 Kasım’da tanıtılacak!

Marka bu yılın başlarında pick-up modelinin ön kısmından bir kaç görüntü paylaşmıştı. Bu görüntülerin ardından otomotiv endüstrisi Tesla’nın bu otomobiliyle alakalı meraklanmaya başladı. Markanın CEO’su Elon Musk paylaştığı bir tweet ile pick-up araçlarının 21 kasım tarihinde Los Angeles’taki Space X Roket Fabrikası’nda tanıtılacağını belirtti.

Tesla’nın pick-up modeli 650 ile 800 km arasında menzil sunacak. Aracın çekme kapasitesinin de 150 ton olacağından bahsediliyor. Adının Model B olması söz konusu olan aracın üretiminden önce markanın çekicisi olan Tesla Semi ve Model Y yollara çıkabilir.

Musk, markanın pick-up modeline Cybertruck adını veriyor. Ünlü CEO yaptığı açıklamalarda Tesla modelleri arasında kendisini en çok heyecanlandıran aracın Cybertruck olacağını defalarca söyledi. CEO, geçtiğimiz haziran ayında yaptığı açıklamada, yeni pick-up modelinin 50.000 doların altında bir fiyat etiketine sahip olacağını söylemişti. Cybertruck ayrıca 360 derecelik kameralara ve otonom park etme yeteneğine de sahip olacak.