Tesla’nın satışları tam gaz devam ediyor!

Amerikan elektrikli otomobil üreticisi Model 3, Avrupa pazarına hızlı bir giriş yaptı. İçten yanmalı motora sahip olan rakiplerinin karşısında en çok tercih edilen otomobil olan Model 3 Şubat ayında toplam 3630 adetlik satış adediyle liderliği göğüsledi. Jato Dynamics verilerine göre Model 3’ün en önemli rakipleri olan Mercedes-Benz C-Serisi 3420 adet, Audi A4 1710 adet ve BMW 3 Serisi 1700 adet satıldı.

Model 3 sadece sedan premium rakiplerine karşı değil tam elektrikli rakiplerine karşı da Avrupa’da şubat ayının lideri olmayı başardı. Avrupa pazarında en çok tercih edilen elektrikli otomobil modellerinden olan Renault Zoe şubat ayında 2884 adet satılırken, Nissan Leaf’ten 2333 adet satıldı.

Model 3’ün erken gelen bu satış liderliği Model S modelinde de olmuştu. 2018 yılında 16508 adet satılan Model S’in Premium Sedan segmentindeki en yakın rakibi Mercedes S Serisi 12079 adet satılmıştı. Ayrıca BMW 7 Serisi’nden 9575 ve Porsche Panamera’dan 9515 adet satılmıştı.

En ucuz Model 3’ün Avrupa’daki satış fiyatı 53 bin 800 Euro ve bu otomobil dört tekerlekten çekişli 537 km’lik menzile sahip olan versiyon. Model 3’ün “Performance” versiyonu ise 64 bin 600 Euro olarak belirtilmiş. Daha az menzile sahip olan versiyonun ise yaz mevsimi öncesinde Avrupa’da olacağını Elon Musk mart ayında açıklamıştı. Yeni ve ucuz modelle birlikte markanın Avrupa pazarındaki satış adetlerinin artması bekleniyor.

Jato Dynamics’e göre Model 3 Avrupa’da satılan tam elektrikli otomobil satışlarını arttırdı. Şubat ayında satılan tam elektrikli model adedi 20 bin oldu. Şubat ayında Avrupa’da gerçekleşen otomobil satışlarının yüzde 37’si SUV’lerden oluştu. Her geçen gün SUV’lere talep artıyor. Tesla’nın 2021 yılında ürün gamına katılacak Model Y orta ölçekli crossover’ı da bu pazardan markanın pay almasını sağlayacak. olan Model Y ile kompakt SUV/Crossover pazarındaki payını arttırması beklenen markanın