Tesla’nın Suudi yatırımcıları ayrılıyor mu?

Suudi Kamu Yatırım Fonu, ticaretle ilgili bilgisi olan dört kişiye göre, 17 Ocak’taki kapanışın ardından JPMorgan Chase’deki bankacıların yardımıyla Tesla’daki yüzde 4,9 hissesinin çoğunu korudu. Düzenlemeye yöre Suudi Kamu Yatırım Fonu fiyat düşmesi durumunda zarardan az miktarda etkilenecek. Ayrıca senedin yükselmesi durumunda Suudilerin sahip olduğu 2.9 milyar dolar değerindeki Tesla hissesi dondurularak potansiyel kazancı da kapatılmış olacak.

Musk’ın Financial Times’a gönderdiği bir e-postada ise “Bilgime göre bir kaç aydır yetkililerle iletişim kurulamıyor. Büyük olasılıkla hisselerini sattıklarını düşündüm!” Suudilerin elinde yüzde 4.9’luk Tesla hissesi bulunuyor ve şirketin en iyi beş hissedarlarından biri pozisyonundalar. Suudilerin hisseleri satması Tesla açısından çok önemli bir durum olarak öne çıkıyor.