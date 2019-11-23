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Tesla’da çok sert düşüş!

Geride bıraktığımız hafta içinde tanıtılan yeni pick up modeliyle gündeme oturan Tesla'nın hisselerinde sert düşüş yaşandı. New York borsasında işlem gören markanın kağıt değeri yüzde 6.14 gerileyerek 333,04 dolar oldu!

Sozcu.com.tr
14:18 -
Haberler Otomotiv
Tesla’da çok sert düşüş!

Geride bıraktığımız hafta içinde yeni modeli olan Cybertruck aracını tanıtan markanın hisselerindeki düşüş dikkat çekici oldu. Özellikle aracın tanıtımında gerçekleşen güç gösterme sahnesinde camın kırılmasının bu duruma etkisi büyük. Ayrıca Cybertruck’ın tasarımındaki farklılık markanın özellikle sosyal medyada ve otomotiv endüstrisinde konuşulmasına sebep oldu.

Cybertruck tanıtımının ardından ilk etapta yüzde 4 oranında gerileyen hisseler cuma günü de düşüşe devam etti. Son aylarda zirve olarak 360 dolar seviyelerine kadar çıkan hisse değeriyle dikkat çeken firma yeni modelin tanıtımıyla birlikte ilk etapta yüzde 6.14 düşerek 333.04 dolara kadar geri geldi.

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Cuma Dolar New York uzay
Son güncelleme: 14:26 23.11.2019
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