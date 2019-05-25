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Ticari araçlarda sıfırlanan ÖTV’nin süresi uzuyor mu?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezinde gerçekleştirilen iftar programında esnaf ve sanatkarlarla bir araya geldi. İftar programında konuşan Erdoğan, "Ticari araçların yenilenmesi için ÖTV sıfırlamıştık. Önümüzdeki ay sonunda biten bu uygulamanın süresini de gerekirse uzatabiliriz." dedi. Bu açıklama binek araçlarda da yapılan ÖTV indiriminin devam edip etmeyeceğini akıllara getirdi.

Sozcu.com.tr
09:27 -
Haberler Otomotiv
Ticari araçlarda sıfırlanan ÖTV’nin süresi uzuyor mu?

Esnaf ve sanatkarlarla bir araya gelen Erdoğan yaptığı konuşmada ayrıca “Araç kalitesi ÖTV indirimine rağmen hala yeterince yükseltilmedi. Turkuaz ve siyah taksi bu yüzden ilgi buluyor. Taksi şoförlerimizin çağın gereklerine uygun donanmış olması gerekiyor” dedi.

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7 eylül 2016 tarihinde yürürlüğe giren ve 30 haziran 2019 tarihinde yani bu ayın sonunda bitecek olan ticari amaçla kullanılan araçlardaki ÖTV indiriminin süresi uzatılabilir. Bu ÖTV indirimi sayesinde esnaf,
ticari amaçla kullanıdığı binek veya ticari aracını sıfır ÖTV ödeyerek yenileyebiliyor. Bu indirime ek olarak da 1 Kasım 2018 tarihinden itibaren yürürlüğe giren ve Türkiye otomotiv pazarındaki daralmayı
azaltması beklenen 15 puanlık binek ve hafif ticari araçlara uygulanan bir ÖTV ve KDV indirimimiz var.

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Her ne kadar bu indirimler otomotiv sektörüne taze kan olması için planlanmış olsa da yüksek döviz kurları ve kredi faizleri ne yazık ki pazarın daralmasına sebep olmaya devam ediyor. Yapılan ÖTV ve KDV indirimleri sonucunda Nisan ayı itibariyle ülkemizde satılan toplam otomobil ve hafif ticari araç sayısı 2018 yılının aynı dönemine göre yüzde 48 daralarak 229.556 adet olarak gerçekleşti.

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Cumhurbaşkanı’nın yaptığı açıklamada sıfırlanan ÖTV’nin uzatılması ticari amaçla satın alanın araçlar için geçerli. Bireysel olarak kullanılacak olan otomobil ve hafif ticari araçlardaki ÖTV ve KDV indirimleri ise yine bu ayın sonunda tamamlanıyor. Açıklama bu indiriminde süresinin uzatılacağını düşündürüyor. Ancak bu ÖTV ve KDV indiriminden ziyade kredi maliyetleri ve yeni vergilendirme biçiminin otomotiv sektörüne daha  büyük faydası olacaktır.

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