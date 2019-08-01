Tofaş pazar tahminini düşürdü!

Tofaş ikinci çeyrekte %11 artışla 408.5 milyon lira kâr ederken, yurtiçi araç pazarı tahminini düşürdü ancak yurtiçi satış ve ihracat beklentisini korudu. Şirketin dün akşam KAP’a açıkladığı Nisan-Haziran dönemi bilançosuna göre satış gelirleri %4.7 artışla 5.3 milyar lira oldu.

Tofaş vergi indirimlerinin uzatılmaması nedeniyle yurtiçi hafif araç pazarı beklentisini 430,000-450,000 adetten 380,000-400,000 adete düşürdü. Yurtiçi satışta 60,000-65,000 adet, ihracatta ise 200,000-220,000 adet olan beklentisini ise korudu. Yatırım harcamaları tahminini 20 milyon euro düşürerek 120 milyon Euro’ya çekti.

(REUTERS)