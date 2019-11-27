Tofaş’a 5 ödül birden!

“İmalatta Rekabet Edebilirliğin Artırılması: Etkinlik, Otomasyon, Dijital Strateji ve Teknoloji” temalı “IDC Akıllı Üretim Zirvesi 2019”, İstanbul'da düzenlendi. Sürdürülebilir başarının ardında insana, teknolojiye ve çalışma ortamına yönelik yatırımların yer aldığı anlayışı ile faaliyetlerini sürdüren Türkiye'nin beşinci büyük sanayi kuruluşu Tofaş, IDC Akıllı Üretim Zirvesi 2019'dan beş ödülle döndü. Üretim ile perakende sektöründe dijital dönüşüm, dönüştürücü teknolojilerin sektöre etkisi, inovasyon ve endüstri 4.0'ın durumu ele alındığı zirvede; dijital dönüşümü şekillendiren en son teknoloji ve stratejiler mercek altına alındı. Etkinlikte ayrıca bu yıl dördüncüsü gerçekleştirilen “IDC Türkiye Akıllı Üretim Teknoloji Ödülleri” de düzenlendi. Organizasyona katılan projeler, CIO ve akademisyenlerden oluşan jüri ekibi tarafından değerlendirildi.

TOFAŞ İKİ AYRI BİRİNCİLİK ALDI!

Tofaş, “Büyük Veri & Analitikler” kategorisindeki “Akıllı Bulutta IoT Büyük Verisiyle Gerçek Zamanlı Tahminleme” projesi ile birincilik ödülünün sahibi oldu. Tofaş, “Üretimde Nesnelerin İnterneti” kategorisinde ise ikincilik ödülünü alırken; “Veri Altyapısı” kategorisinde birincilik; “Mükemmel Müşteri Deneyimi” ve “Kurumsal Dönüşüm” kategorilerindeki projeleriyle de ikincilik almaya hak kazandı.

Ödülleri Tofaş adına İş Çözümleri Müdürü Haydar Vural, Yazılım ve Süreç Entegrasyonu Yöneticisi Eren Çopur, Sistem ve İşletim Yöneticisi Mahir Genç, Veri Bilimi Uzmanı Güler Yemenici, Sistem Yönetim Uzmanları Burak Özşimşek ve Taner Erten teslim aldı.