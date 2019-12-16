Tofaş’ın Bursa’daki fabrikası zirvede…

Tofaş fabrikası, uluslararası kuruluşların üretim faaliyetlerinde küresel standartları belirleyen WCM – World Class Manufacturing (Dünya Klasında Üretim) programı kapsamındaki denetimlerde, 4 puanlık artışla 81 puana ulaştı. Bu sonuçla, Fiat Chrysler Automobiles'ın (FCA) dünya genelindeki otomobil fabrikaları içerisinde zirveye yerleşti.

2006 yılında başlayan ve FCA'nın 400 fabrikasının dâhil olduğu WCM yolculuğunun ilk yıllarında “En Hızlı İlerleyen Fabrika” ödülünü alan Tofaş, 2009'da FCA içerisinde “Gümüş Seviye”ye ulaşan ilk fabrika olmuş, 2013 yılında ise “Altın Seviye”ye ulaşmıştı.

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Tofaş CEO'su Cengiz Eroldu, “Çağımızın yoğun rekabet koşullarında teknoloji ve verimliliği odağına alan, kaliteden ödün vermeyen firmalar rakiplerinden ayrılıyor. Rekabetçi ürünlerimizi, Avrupa başta olmak üzere dünyanın pek çok ülkesinde tüketiciyle buluşturuyoruz. Dünya çapında kabul görmüş olan World Class Manufacturing sistemine dâhil olmak çok önem verdiğimiz bir konu. Üretime başladığımız ilk günden beri kalite, maliyet, verimlilik konularında mükemmeliyet çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İş ve işçi güvenliğini ön planda tutarken, verimlilik ve çevre duyarlılığı alanında teknolojiyi iyi kullanarak önemli iyileştirmelerde bulunduk” ifadelerini kullandı.

Eroldu sözlerini şu şekilde sürdürdü; “Dünyadaki hızlı değişim ve rekabet ortamında, uzun soluklu planlamalarla kendimizi sürekli yenilemeye ve geliştirmeye devam ediyoruz. Gerçekleştirilen son denetimlerde 77 olan puanımız, 4 puan birden artırıldı ve 81'e ulaştı. Bu gelişme, WCM'nin denetlediği otomobil fabrikaları içerisinde çıtayı en yükseğe çıkarmak anlamına geliyor. Elde ettiğimiz bu başarı çalışanlarımız ve iş ortaklarımızla işbirliği içerisinde çalışmamızın doğal bir sonucudur”.

WCM: World Class Manufacturing – Dünya Klasında Üretim Programı:

WCM – World Class Manufacturing (Dünya Klasında Üretim) sistemi, Avrupalı ve Japon uzmanların birlikte tanımladıkları ve evrimsel bir bakış açısıyla fabrikanın kalite, maliyet yönetimi, teslimat gibi süreçlerini kapsıyor. WCM bu doğrultuda, FCA'nın da içerisinde bulunduğu uluslararası şirketlerin, küresel üretim alanındaki rekabetçiliğini, dünya standardında en üst düzeye yükseltmeyi hedefliyor. Söz konusu prensiplerle, sıfır kaza, sıfır arıza, sıfır hata, sıfır stok, sıfır israf hedefleniyor. 10 teknik ve 10 yönetsel alanı inceleyen bağımsız WCM uzmanları, programın başarısını 100 puan üzerinden değerlendiriyor.