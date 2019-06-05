TomTom Telematics, Bridgestone bünyesine giriyor!

Bridgestone Europe, TomTom ile bir anlaşma imzalayarak, TomTom Telematics ve bağlı bulunan dijital filo çözümleri iş kolunu 910 milyon Euro bedel karşılığında kendi bünyesine katacağını açıkladı. Resmi işlemlerin başarılı bir şekilde tamamlanmasını takiben satın alma işleminin en geç 2019 yılının ikinci çeyreğinde tamamlanması bekleniyor.

TomTom, son derece farklı hukuki, ticari ve kültürel gereksinimleri bulunan Avrupa pazarında dijital filo çözümleri konusunda bir numaralı hizmet sağlayıcısı konumunda bulunuyor. TomTom'un dijital filo çözümleri ise son derece kompleks ihtiyaçlara sahip bir pazar ortamında operasyonlarını başarılı bir şekilde yürütebilme yeteneğine ve global ölçekte büyüme potansiyeline sahip bir iş kolu.

Bridgestone Europe çatısı altına taşınacak olan TomTom Telematics, dijital filo çözümleri platformuyla araçlara sunduğu bilgi ve hizmetlerle sürüş deneyimini daha verimli ve emniyetli bir hale getiriyor. Bu sayede filolar, optimize edilen ve iyileştirilen mobilite süreçleriyle hem rekabet avantajı kazanıyor hem de sürdürülebilir bir başarı yakalıyor.

Bridgestone da lastik konusundaki uzmanlığı, global servis ağı ve hizmetlerini TomTom Telematics deneyimiyle birleştirerek Servis olarak Mobilite (Mobility as a service – MaaS) alanında yeni bir dönemi başlatmaya hazırlanıyor.

Bu stratejik yatırım, Bridgestone'un geniş ve sektöre öncülük eden hizmet portföyünü güçlendirmenin yanı sıra firmanın sektörde yenilikçi bir lider olarak lastik tasarımında ve öngörücü lastik bakımı servislerindeki konumunu güçlendiriyor. Satın alma işleminin tamamlanmasıyla, Bridgestone araç ve lastik operasyon koşullarına dair eşsiz bilgi kaynaklarına erişim kazanacak ve büyüyen kullanıcı tabanı 860.000 araca ulaşarak günde 200 milyon bilgi ileten bir platformun sağladığı avantajlardan yararlanabilecek.

Bu satın alma, sağladığı ekonomik, toplumsal ve çevresel değerle Bridgestone'un öncü hizmetlerle toplum için katma değer yaratma hedefinin bir yansıması olarak görülüyor.