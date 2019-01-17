Toplam otomotiv üretimi yüzde 9 azaldı!

OSD(Otomotiv Sanayii Derneği) raporuna göre 2018 yılında toplam üretim bir önceki yıla göre yüzde 9, otomobil üretimi ise yüzde 10 oranında azaldı. Bu dönemde, toplam üretim 1 milyon 550 bin 150 adet, otomobil üretimi ise 1 milyon 26 bin 461 adet düzeyinde gerçekleşti.

2018 yılında toplam pazar geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 35 azalarak 641 bin 541 adet düzeyinde gerçekleşti. Bu dönemde otomobil pazarı ise yüzde 33 oranında azaldı ve 486 bin 321 adet olarak gerçekleşti.

Ticari araç grubunda, 2018 yılında üretim yüzde 5 seviyesinde azalırken, hafif ticari araç grubunda da yüzde 6 seviyesinde azaldı , ağır ticari araç grubunda ise yüzde 6 seviyesinde arttı. 2017 yılına göre ticari araç pazarı yüzde 41, hafif ticari araç pazarı yüzde 42 ve ağır ticari araç pazarı yüzde 33 azaldı. Ağır ticari araç grubunda göreceli olarak kısıtlı seviyede kalan bu azalış baz etkisi kaynaklı olup, pazar daralması son 3 yılda yüzde 60 seviyesinde gerçekleşti.

2018 yılında bir önceki yılın aynı dönemine göre, toplam otomotiv ihracatı adet bazında geçen yıla göre yüzde 1 oranında azalırken, otomobil ihracatı yüzde 5 oranında azaldı. Bu dönemde, toplam ihracat 1 milyon 318 bin 869 adet, otomobil ihracatı ise 875 bin 147 adet düzeyinde gerçekleşti.

2018 yılında bir önceki yıla göre, toplam otomotiv ihracatı paritedeki değişim sebebiyle Dolar bazında yüzde 11 artarken, Euro bazında ise yüzde 6 arttı. Bu dönemde toplam otomotiv ihracatı 32,2 Milyar dolar olarak gerçekleşirken, otomobil ihracatı yüzde 5 artarak 12,4 Milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Euro bazında otomobil ihracatı ise aynı seviyede kalarak 10,5 Milyar euro seviyesinde gerçekleşti.