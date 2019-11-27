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Toyota, 2020 WRC kadrosunu açıkladı

Toyota Gazoo Racing Dünya Ralli Şampiyonası takımı, 2020 için tamamen yeni pilot kadrosunu açıkladı. 6 kez Dünya Ralli Şampiyonu olan ve geçen sezon Citroen ile yarışan Sébastien Ogier, Ford M-Sport pilotu Elfyn Evans ve WRC2 Skoda Fabia pilotu Kalle Rovanperä, önümüzdeki sezon Yaris WRC ralli aracının direksiyonunda Toyota adına yarışacak.

Sozcu.com.tr
16:14 -
Haberler Otomotiv
Toyota, 2020 WRC kadrosunu açıkladı

2013-2018 yılları arasında altı kez üst üste WRC'de şampiyonluk elde eden Ogier, Toyota ile bu unvanı yeniden kazanmayı ve 47 ralli zaferine yenilerini eklemeyi hedefliyor. Kariyerinin ilk galibiyetini 2017'de Galler'de alan Evans ise, deneyimli ve farklı sürüş şartlarında istikrarlı bir pilot olarak öne çıkıyor. İki yıllığında TOYOTA GAZOO Racing ile anlaşan Evans, yükselişine Yaris WRC ile devam etmeyi amaçlıyor.

Elfyn Evans, Sébastien Ogier, Tommi Mäkinen ve Kalle Rovanperä

19 yaşında 2020'de ilk Dünya Ralli Şampiyonası sezonuna çıkacak olan Rovanperä da, gelecek vaat eden genç pilotlardan biri olarak gösteriliyor. Takımla 2 yıllık sözleşmeye imza atan Rovanperä, bu sezon WRC2 Pro kategorisi şampiyonluğunu beş galibiyetle elde etti.

2020'deki yeni pilot kadrosu hakkında değerlendirme yapan takım kaptanı Tommi Makinen, “Gelecek yıl için bir araya gelecek pilot kadrosundan son derece memnunum. Bize takım içerisinde harika bir denge getirecek. Gelecek yıl ve sonraki yıllarda şampiyonluk hedeflerimizde katkı sağlayacak. Sébastien Ogier'in ne kadar iyi bir pilot olduğunu hepimiz biliyoruz ve onunla çalışmak için büyük heyecan duyuyoruz. Elfyn Evans'ı uzun zamandan beri takip ediyoruz ve her türlü zeminde hız kazanabilen bir potansiyele sahip. Kalle Rovanperä çok genç bir isim ve özel bir yeteneği olduğunu kanıtladı” dedi.

Dünya Ford
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