Toyota, 2020 WRC kadrosunu açıkladı

2013-2018 yılları arasında altı kez üst üste WRC'de şampiyonluk elde eden Ogier, Toyota ile bu unvanı yeniden kazanmayı ve 47 ralli zaferine yenilerini eklemeyi hedefliyor. Kariyerinin ilk galibiyetini 2017'de Galler'de alan Evans ise, deneyimli ve farklı sürüş şartlarında istikrarlı bir pilot olarak öne çıkıyor. İki yıllığında TOYOTA GAZOO Racing ile anlaşan Evans, yükselişine Yaris WRC ile devam etmeyi amaçlıyor.

19 yaşında 2020'de ilk Dünya Ralli Şampiyonası sezonuna çıkacak olan Rovanperä da, gelecek vaat eden genç pilotlardan biri olarak gösteriliyor. Takımla 2 yıllık sözleşmeye imza atan Rovanperä, bu sezon WRC2 Pro kategorisi şampiyonluğunu beş galibiyetle elde etti.

2020'deki yeni pilot kadrosu hakkında değerlendirme yapan takım kaptanı Tommi Makinen, “Gelecek yıl için bir araya gelecek pilot kadrosundan son derece memnunum. Bize takım içerisinde harika bir denge getirecek. Gelecek yıl ve sonraki yıllarda şampiyonluk hedeflerimizde katkı sağlayacak. Sébastien Ogier'in ne kadar iyi bir pilot olduğunu hepimiz biliyoruz ve onunla çalışmak için büyük heyecan duyuyoruz. Elfyn Evans'ı uzun zamandan beri takip ediyoruz ve her türlü zeminde hız kazanabilen bir potansiyele sahip. Kalle Rovanperä çok genç bir isim ve özel bir yeteneği olduğunu kanıtladı” dedi.