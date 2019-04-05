Toyota’nın açıklamasına göre, Toyota, hibrit teknolojisinin yaygınlaşması adına teknik bilgisini ve patentlerini ücretsiz olarak kullanıma açıyor…

Emisyonların düşürülmesi ve sürdürülebilir mobiliteyi sağlamak adına diğer firmaların da zaman, para ve kaynaklarını verimli kullanılmasına katkı sağlamayı hedefleyen Toyota, 24 bine yakın patenti ücretsiz bir şekilde kullanıma sunacak.

Bununla birlikte Toyota'nın hibrit ve elektrikli araçların yaygınlaşması için attığı ikinci önemli adım ise, Toyota'nın elektrik motorlarını, bataryalarını, Güç Kontrol Ünitesi (PCU) ve Elektronik Kontrol Ünitesi (ECU) gibi donanımlarını kullanan diğer üreticilere de ücrete dayalı teknik destek sağlamak olacak.

20 yıldan fazla süredir 13 milyonu aşan hibrit otomobil satışıyla hibrit teknolojisindeki öncü ve lider kimliğini ortaya koyan Toyota, patentleri ücretsiz kullanıma sunarak hibrit ve elektrikli araçların geniş kitleler tarafından kullanılmasına katkı sağlamayı hedefliyor.

Böylece hükümetlerin, otomobil üreticilerinin ve toplumun iklim değişimi konusunda konulan hedeflere ulaşılmasına yardımcı olunması amaçlanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Toyota (TMC) Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Yardımcısı Shigeki Terashi, markanın yıllardan bu yana yüksek adetlerde ürettiği hibrit araçlarla elde ettiği deneyime dikkati çekti.

Terashi, “Artık işbirliği yapma zamanını geldiğine inanıyoruz. Gelecek 10 yılda elektrikli araç sayısı ciddi oranda artacaksa, belli bir standart olmalı ve biz de bu süreçte destekleyici bir rol oynamak istiyoruz.” ifadelerini kullandı.

Açıklamada verilen bilgilere göre, Toyota, 2015'ten bu yana yakıt hücreli araçlar için 5 bin 680 patent sunuyor. Şu anda buna 2 bin 590 adet elektrikli motor ile ilgili patent, 2 bin 20 adet PCU ile ilgili patent, 7 bin 550 adet kontrol sistemleriyle ilgili patent, 2 bin 200 şarj patenti gibi birçok farklı patent de dahil olmak üzere yaklaşık 24 bin adet patenti artık ücretsiz olarak kullanımda olacak.

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