Toyota, araçlarını güvenli kullananları ödüllendirecek

Özel olarak bu sürüş bilgileri, teste katılmayı kabul eden Ha:mo Ride üyelerinin güvenli sürüş performansını geliştirmek üzerine kullanılacak. Üyeler beş farklı derecelendirmeye sahip olacak ve güvenli sürüş yapanlar Ha:mo puanları ile ödüllendirecekler. Bu puanlar Toyota'nın özel ödül sisteminden ürün almak için kullanılabilecek. Güvenli sürüşü ödüllendirecek sistem ve doğrulama testleri ile birlikte, kullanıcılar arasında güvenli sürüş farkındalığının artması bekleniyor.

Ha:mo Ride üyesi veya kısa süreli sürüş yapan turistlerin kullanımında, sürüşe engel olabilecek araç bir darbe tespit ettiğinde, otomatik olarak Otonom Rapor Masası'na rapor gönderecek. Buradan kullanıcının kayıtlı numarasına ulaşılacak. Bu yolla doğrulama testlerini kaza anında da sorun yaşanmasını engelleyecek.

Daha ileride ise Toyota City, bu verileri herkes için daha güvenli ve konforlu yolculuklar sağlayacak sistemleri adapte etmek için kullanacak.