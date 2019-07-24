Toyota bataryaları için CATL ile iş birliği yapacak

İki şirket yeni teknoloji gelişimi, ürün kalite geliştirmesi, bataryaların yeniden kullanımı ve geri dönüştürülmesi konusunda çalışmalar yapacak.

Elektrikli araçların yaygınlaşmasını desteklemek amacıyla Toyota ve CATL, batarya tedarikinin stabil olmasının kritik olduğu ve mevcut batarya teknolojisinin geliştirilmesi gerektiği konusunda da anlaştılar. Bu geniş kapsamlı işbirliğinde CATL, batarya geliştirmesini ve tedarik kapasitesini, Toyota'nın elektrikli araç ve batarya gelişim teknolojisiyle kombine edecek. Bu kombinasyonuyla iki şirket elektrikli araç gelişimini hızlandıracak ve geniş çaplı bir kullanıma destek verecek.