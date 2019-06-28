Toyota, elektrikli otomobil çalışmalarına 2 milyar dolarlık yatırım yapacak!

Toyota Yönetim Kurulu Başkanı Akio Toyoda, 2019´dan 2023´e kadar yatırımlarını 28.3 trilyon rupiye karşılık gelen 2 milyar dolara çıkarmak için çalışacaklarını söyledi ve ekledi: “Endonezya hükümetinin mevcut elektrikli araba üretimi geliştirme haritasıyla Toyota Endonezya´yı girişim değeri açısından ana yatırım yeri olarak değerlendiriyor.”

Yapılacak yatırım, Osaka´da Japonya ve Endonezya endüstri bakanları ve Toyota´nın katılacağı G-Z0 Zirvesi´nde açıklandı. Zirve´de iki ülkenin temsilcileri otomobil, elektronik, kimya, tekstil ile gıda ve içecek sektörlerini kapsayan bir ortaklık anlaşması imzaladı.

(DHA)