Toyota Gazoo Racing 2020 Dakar Rallisi kadrosunu açıkladı

2020 Dakar Rallisi'nde dört takımla yarışacak Toyota Gazoo Racing'de Alonso ve Al-Attiyah'ın yanı sıra Giniel de Villiers ve Bernhard Ten Brinke de mücadele edecek.

Suudi Arabistan'da ilk kez gerçekleştirilecek olan Dakar Rallisi, pilotları yine dünyanın en talepkar koşullarıyla zorlayacak. Toyota ile Le Mans 24 saat zaferleri ve Dünya Dayanıklılık Şampiyonlukları yaşayan Fernando Alonso, Hilux ile farklı motorsporları dallarını deneme tutkusuna devam edecek. Deneyimli pilot, Avrupa, Afrika ve Orta Doğu'da birçok test sürüşü gerçekleştirdi ve planladığının iki katı kadar test kilometresi kat etti.

Kendini her türlü zorlu arazide kanıtlamış Toyota Hilux'ın ralli için hazırlanmış son versiyonu ile yarışacak Toyota ekibi, bir kez daha efsanevi pick-up'ın yüksek kapasitesiyle ralliyi zirvede tamamlamayı hedefliyor.

Farklı bir lokasyonda gerçekleştirilecek 2020 Dakar Rallisi, 5 Ocak 2020'de Cidde'de başlayacak. Takımlar kuzeye doğru ilerleyerek başkent Riyad'a varacaklar. Dakar Rallisi'nin ikinci yarısı ise, Rubülhali'de “Boş Çeyrek” olarak da bilinen dünyanın en büyük kesintisiz kum çölü ile devam edecek. Ralli, 17 Ocak'ta Al-Qiddiya'da tamamlanacak.