Toyota küçük sınıfta da “o” altyapıyı kullanacak!

Toyota’nın global platformu TNGA, GA-C ve GA-K isimleriyle kullanılmaya başlanmıştı. GA-K platformuyla bu felsefe, Yeni Camry ve Yeni RAV4 ile birlikte büyük SUV ve sedan segmentine aktarıldı. Toyota şimdi ise, TNGA teknolojisini yeni geliştirdiği GA-B platformuyla yeni üreteceği küçük segment otomobillere aktarmaya hazırlanıyor.

Bu yeni platforma sahip olan küçük sınıf otomobiller daha fazla güvenlik sistemine ve daha farklı sürüş hissine sahip olacak. Sürüş hissinin farklılığını ise marka “daha doğal” olarak nitelendiriyor. Bu durumlara ek olarak yeni birleştirme teknolojileri kullanan Toyota, gövde sertliğini artırıp, araç ağırlığını ve maliyetleri aynı seviyede tutmayı başarmış.

GA-B platformuna sahip yeni araçlarda sürücü koltuğu daha alçakta ve aracın merkezine daha yakın konumlandırılacak. Böylece aracın ağırlık merkezi aşağı çekilecek. Aracın yol tutuşunu iyileştiren bu adımla birlikte aracın sürüş pozisyonu da daha sportif bir sürüşe imkan tanıyacak.

Toyota'nın kullanacağı yeni GA-B platformuyla birlikte kabin alanı maksimum verimlilikle kullanılarak iç mekanda daha geniş ve konforlu bir yaşam alanı elde edilecek. TNGA felsefesi, görünmeyen alanlarda birçok katkı sağlıyor ve tasarımcının daha özgürce otomobil tasarlamasına imkan tanıyor. Böylece GA-B platformu kullanan her modelin kendine özgü tarzı ve görünüşü olacak. Platformun yapısı sayesinde daha düşük yüksekliğe ve daha geniş duruşa sahip araçlar tasarlanabilecek. Uzun dingil mesafesine sahip mimariyle birlikte, aracın kompakt boyutları olsa da, kabin genişliğinden ödün verilmeyecek. Yeni GA-B platformunun modüler olması sayesinde ise, tasarımcıların ve mühendislerin farklı boyutlarda ve gövde tiplerinde araçlar yapabilmesi mümkün olacak.