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Toyota Land Cruiser 10 milyon adetlik satışı aştı

Toyota’nın tüm dünyada bir efsaneye dönüşen arazi aracı Land Cruiser’ın global satışları 10 milyon adedi aştı. Toyota’nın uzun zamandır satışta olan aracı Land Cruiser, ilk kez 1951 yılında tanıtıldı. İlk çıktığında Toyota “Jeep BJ” ismine sahip olan Toyota Land Cruiser’ın üretimi 68 yıldır kesintisiz devam ediyor.

Sozcu.com.tr
08:04 -
Haberler Otomotiv
Toyota Land Cruiser 10 milyon adetlik satışı aştı

Land Cruiser'ın tam ölçekli ihracatı ise, ilk jenerasyon aracın tanıtılmasından 4 yıl sonra 1955'te “20 serisi” ile başladı. O günden bu yana Toyota sürekli olarak müşterilerin ihtiyaçlarına göre aracın dayanıklılığından ve güvenilirliğinden ödün vermeden farklı versiyonların üretimini gerçekleştirdi.

1951 Model Land Cruiser

Land Cruiser bu sayede dünya çapında büyük bir beğeni ve takdir topladı. Bu efsanevi model, ilk yıllarda 100 adet civarında ihracat yapılan bir araçtan, günümüze gelindiğinde 170 ülkede, yılda yaklaşık 400 bin adetlik satışa sahip, fenomen bir model haline dönüştü. Türkiye'de de 1994 yılında satışa sunulan Land Cruiser bugüne kadar 3 bin 100 adetlik satış rakamına ulaştı.

2007 Model Land Cruiser

Toyota markasının dünya çapındaki ününe önemli katkı sağlayan Toyota Land Cruiser, bugüne kadar her türlü doğa ve yol şartlarının üstesinden başarıyla gelmesi nedeniyle dünya çapında birçok yardım görevinde kullanıldı ve kullanılmaya devam ediliyor. Özellikle Birleşmiş Milletler'in insani yardım operasyonlarında da tercih edilen Land Cruiser, geçen 68 yıl boyunca her şartta insanların ulaşmak isteği her noktaya ulaşabilme kabiliyetiyle bu başarısını sürdürmeye devam ediyor.

2017 Model Land Cruiser Prado

Birleşmiş Milletler Dünya Türkiye
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