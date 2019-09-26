Toyota Land Cruiser 10 milyon adetlik satışı aştı

Land Cruiser'ın tam ölçekli ihracatı ise, ilk jenerasyon aracın tanıtılmasından 4 yıl sonra 1955'te “20 serisi” ile başladı. O günden bu yana Toyota sürekli olarak müşterilerin ihtiyaçlarına göre aracın dayanıklılığından ve güvenilirliğinden ödün vermeden farklı versiyonların üretimini gerçekleştirdi.

Land Cruiser bu sayede dünya çapında büyük bir beğeni ve takdir topladı. Bu efsanevi model, ilk yıllarda 100 adet civarında ihracat yapılan bir araçtan, günümüze gelindiğinde 170 ülkede, yılda yaklaşık 400 bin adetlik satışa sahip, fenomen bir model haline dönüştü. Türkiye'de de 1994 yılında satışa sunulan Land Cruiser bugüne kadar 3 bin 100 adetlik satış rakamına ulaştı.

Toyota markasının dünya çapındaki ününe önemli katkı sağlayan Toyota Land Cruiser, bugüne kadar her türlü doğa ve yol şartlarının üstesinden başarıyla gelmesi nedeniyle dünya çapında birçok yardım görevinde kullanıldı ve kullanılmaya devam ediliyor. Özellikle Birleşmiş Milletler'in insani yardım operasyonlarında da tercih edilen Land Cruiser, geçen 68 yıl boyunca her şartta insanların ulaşmak isteği her noktaya ulaşabilme kabiliyetiyle bu başarısını sürdürmeye devam ediyor.