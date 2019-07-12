Toyota otonom sürüş teknolojisinde bir adım daha attı!

Toyota Avrupa araştırma ve geliştirme başkan yardımcısı Gerard Killmann, Toyota'nın otonom testlerinde ana hedefin kompleks ve tahmin edilemez insan davranışlarına otonom sistemlerin vereceği tepkileri ölçmek olacağını ifade ederek, “Japonya ve Amerika'da başarılı yol testlerinin ardından şimdi ise bu teknolojiyi daha iyi anlamak adına Avrupa'da da testlere başlıyoruz” dedi.

Öncelik güvenlik

Otonom araç testlerine başlayan Lexus LS'in standart modelden tek farkı, tavana yerleştirilmiş bir dizi sensör, radar ve kamera konumlandırma sisteminin olması. Güvenlik amacıyla, aracın içerisindeki sürücü her an otonom araca müdahale edebiliyor. Toyota, aynı zamanda bu aracı halka açık yollarda kullanmadan önce aylar süren bir hazırlık dönemini tamamladı. Bunlar arasında otonom sistemin onaylanması, sürücülerin eğitimi, rotanın analizi ve yetkililerden onay gibi aşamalar yer alıyordu.

Bu otonom araç çalışması, Toyota'nın herkes için daha güvenli ve daha iyi mobilite global vizyonunu oluşturuyor. Toyota aynı zamanda sürücü ve makine arasındaki iletişimi incelerken, sürücüsüz otomobilin de kapılarını aralıyor.

Toyota, L3Pilot Projesi için Veri Toplayacak

Avrupa'da kullanılacak otonom araç, aynı zamanda Toyota'nın da yer aldığı Avrupa “L3Pilot projesi” kapsamında diğer 34 partnerle birlikte veri toplamak için de kullanılacak. Bu işbirliğinde büyük otomobil üreticileri, otomotiv tedarikçileri, araştırma enstitüleri yer alıyor.

2017'de başlayan dört yıllık bir proje olan L3Pilot, aynı zamanda kısmen Avrupa Komisyonu tarafından da finanse ediliyor. L3Pilot, Avrupa'da 10 ülkede, 100 araçtaki 1000 sürücüyü içeren kapsamlı bir otonom araç test projesini içeriyor. Bu çerçevede Toyota Avrupa kompleks ve farklı şehir içi alanlarda güvenlik sistemlerinin çalışmalarına ve kullanıcılarının davranışlarına odaklanacak.