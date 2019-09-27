Toyota, Subaru’daki hisselerini artırıyor!

Toyota ve bir diğer küçük Japon otomobil üreticisi olan Suzuki Motor geçen ay sermaye ortaklığına gideceklerini açıklamışlardı. Bu sermaye ortaklıkları, elektrikli araçların (EV) arttığı, internet aracılığıyla araç çağırma ve otonom sürüşün yaygın olduğu sektörde çok hızlı büyümeye ayak uydurmak için mücadele eden Subaru ve Suzuki gibi küçük otomobil üreticileri başta olmak üzere geleneksel otomobil üreticilerinin karşılaştığı zorlukları gösteriyor. Toyota yaptığı açıklamada, yatırımının Subaru borsa değerine dayanarak 80 milyar yen (650 milyon dolar) tutarında olacağını belirtti. Subaru da Toyota’da eşit değerde hisse alacak.

Toyota Başkanı Akio Toyoda, takımının spor otomobil teknolojileri ve dört tekerlekten çekişli sistemlerin üzerine çalıştığını bu sayede de firmanın sürüş keyfi yüksek olan otomobiller üretmeye devam edeceğini belirtti. Bu açıklamanın sebebi ise tam elektrikli otomobillerin sürüş hissinin içten yanmalı motorlu araçlara göre daha yapay olması. Ayrıca Toyoda, “Sürüş keyfi otomobillerin doğal bir parçası olmaya devam edecek. Bu durumu güçlü bir şekilde muhafaza edeceğiz ve etmemiz gerekiyor.” dedi.

Toyota’nın gelecek planları arasında tüm modellerinde kullandığı hibrit sistemini Subaru ile paylaşmak yer alıyor. Hatta şu anda Subaru Crosstrek Hybrid’te bu sistem kullanılıyor. Her iki marka dört tekerlekten çekiş sistemleri üzerine çalışacak. Bu sistem konusunda kendini ispat eden Subaru’da simetrik çekiş sistemini Toyota ile paylaşabilir.

Subaru ve Toyota’nın ortaklığı 2005 yılında başlamıştı. Bu ortaklığın ilk meyvelerinden biri Toyota GT86 ve Subaru BRZ olmuştu. Şimdi ise iki marka otomotiv endüstrisinin dönüşümünde geride kalmamak için birlikte adım atacaklar.