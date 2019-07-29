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Toyota üretimine 20 gün ara veriyor!

Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, planlı bakım, onarım ve revizyon çalışmaları nedeniyle 29 Temmuz 2019 ile 14 Ağustos 2019 tarihleri arasında üretime ara verdi.

Sozcu.com.tr
12:39 -
Haberler Otomotiv
Toyota üretimine 20 gün ara veriyor!

Ürettiği Corolla ve C-HR modelleriyle Türkiye'nin hibrit üssü konumunda bulunan Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, planlı bakım, onarım ve revizyon çalışmaları nedeniyle 29 Temmuz 2019 ile 14 Ağustos 2019 tarihleri arasında tatile girdi. Fabrika çalışanlarının büyük çoğunluğu bu periyotta yıllık ücretli izinlerini kullanırken, fabrikada yalnızca bakım çalışmalarında görevli personel bulunmaya devam edecek.

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Toyota Otomotiv Sanayi, 2019 yılının ilk 6 ayında 130 bin 541 adet araç üretirken, 116 bin 264 adet ihracat gerçekleştirdi.

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