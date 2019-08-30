Toyota ve Suzuki işbirliğine gidiyor

Anlaşma kapsamında Toyota, Suzuki’den hazine hisseleri hariç 24.000.000 hisse senedi edinmeyi planlıyor. Toyota, bu işbirliği ile Suzuki'nin toplam hisse senedinin %4,94’ü için toplam 96 milyar Japon Yeni (910 milyon Dolar) ödeme yapacak. Aynı şekilde Suzuki, Toyota’nın 48 milyar Japon Yeni'ne (455 milyon dolar) eşdeğer hissesini almayı planlıyor.

12 Ekim 2016’da görüşmelere başlayan iki şirket, bu yıl 20 Mart'ta, Toyota'nın elektrifikasyon teknolojilerindeki gücünü ve Suzuki'nin gücünü bir araya getirerek, ortak ürün kullanımının yanı sıra, ortak ürün geliştirme ve üretimde işbirliğini sürdürmek için belirli hususlara başlayacaklarını açıklamışlardı.

Otomotiv sektörü sadece çevresel düzenlemeler nedeniyle değil, aynı zamanda çeşitlendirilmiş mobilite çözümlerinden gelen yeni gelişmelerle birlikte benzeri görülmemiş bir dönüm noktası yaşıyor. İki şirket, her alandaki teknolojileri ve ürünlerle mevcut işletme temellerini güçlendirmenin yanı sıra, rakip olmaya da devam edecekler. Ayrıca, yeni alanlarda ortak ilişkiler kurarak ve bu ilişkileri geliştirerek sürdürülebilir bir büyüme gerçekleştirmeyi hedefliyorlar.

Özellikle, bu geçiş döneminde birlikte zorlukların üstesinden gelmek için, iki şirket, otonom sürüş dahil olmak üzere yeni alanlarda işbirliğini ilerletmek için uzun vadeli bir ortaklık kurmayı planlıyor.

Karışıklı hisse devralmaları, şirketler yabancı rekabet kurumlarından onay aldıktan sonra uygulamaya konacak.