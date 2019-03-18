Toyota’dan bir sosyal sorumluluk projesi daha!

Toyota Otomotiv Sanayi, son yıllarda firmalar tarafından artan fabrika turu taleplerini sosyal sorumluluk projesi olarak değerlendirmeye başladı. Fabrika, Toyota’nın dünya çapındaki sosyal sorumluluk politikalarının önemli başlıklarından eğitim, sağlık ve çevre konularına paralel olarak, firmalardan gelen teknik gezi talepleri için Türkiye’nin önde gelen sivil toplum kuruluşları Darüşşafaka Cemiyeti, Lösev ve DenizTemiz Derneği / Turmepa ile iş birliğine imza attı. Oluşturulan bir takvim dahilinde Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye üretim tesislerine teknik gezi düzenlemek isteyen firmalar, iş birliği kapsamında seçecekleri üç sivil toplum kuruluşundan birine fabrika tarafından belirlenen bağışı gerçekleştirdikten sonra programa dahil ediliyor. Eğitim kurumlarından ise herhangi bir bağış talep edilmiyor. Teknik fabrika gezilerinde katılımcılar üretim esnasında pres, kaynak, boya ve montajdan oluşan dört temel prosesi bir rehber eşliğinde yerinde görme fırsatı yakalarken, fabrika yetkilileri tarafından talebe uygun içeriklerde sunumlar gerçekleştirilerek, Toyota üretim sisteminin uygulaması konusunda örnekleri ile birlikte geniş bir bilgi paylaşımında bulunuyor.

Toyota’nın global çapta sosyal sorumluluk politikalarını oluşturan eğitim, sağlık, çevre ve trafik konuları doğrultusunda yıllardır önemli çalışmalar yaptıklarını söyleyen Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye Kıdemli Genel Müdür Yardımcısı Necdet Şentürk, “Böylece üretim, ihracat ve istihdam rakamlarımızla Türkiye ekonomisine sağladığımız katma değeri sosyal alanlara da genişletiyoruz. Son yıllarda üretim tesislerine yönelik turlara artan talep doğrultusunda, Türkiye’nin üretim ve ihracat devi olarak biz de bu talepten önemli bir pay alıyoruz. Bu talebi sosyal sorumluluk faaliyetlerimizle bir araya getirerek, işbirliğine gittiğimiz sivil toplum örgütlerinin yanısıra, bu projeye katkıda bulunan tüm firmalara teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.