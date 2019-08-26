Toyota’dan hat-trick

Toyota'nın ilk 3 sırayı elde etmesiyle WRC'de dört yılın ardından ilk kez tek bir üretici podyumun tamamına ismini yazdırmış oldu. Toyota, Almanya'daki üstün başarısının ardından Markalar Şampiyonası'nda ilk sıradaki rakibi ile puan farkını sekize indirmiş oldu.

Ott Tanak yarışı neredeyse baştan sona lider götürürken, Toyota Yaris WRC Almanya Rallisi'nin araçları sınayan asfaltını mağlup etmeyi başardı. Tanak, 20.8 saniye farkla bu yılki beşinci zaferini alırken, Meeke ikinci olarak Toyota adına ilk podyumuna imza attı. Latvala ise son dönemde ortaya koyduğu istikrarlı performansını üçüncü olarak süsledi.

TOYOTA GAZOO Racing Rally Challenge pilot geliştirme programı pilotu olan Takamoto Katsuta ise WRC'deki ilk yarışında 10. sırayı elde ederek beğeni topladı.

Gelecek durak Türkiye Rallisi

Dünya Ralli Şampiyonası, Almanya Rallisi'nin ardından 12-15 Eylül tarihleri arasında Marmaris'te, Muğla'nın eşsiz doğasında gerçekleştirilecek Türkiye Rallisi ile devam edecek. Sezonun 11 yarışı olan Türkiye Rallisi'nde yüksek sıcaklıklar ve zorlu etaplarla pilotlar ve otomobiller için oldukça zorlu bir sınav olacak.

Geçtiğimiz yıl Türkiye Rallisi'nde galibiyete imza atan Toyota, 2019'daki yarışta da galibiyeti alarak Markalar Şampiyonası'nda liderliğe yükselmeyi hedefliyor.