Toyota’nın amiral gemisi Camry’e merhaba deyin!

Toyota markasının en tepede yer alan modeli olan Camry ilk defa 1982 yılında üretilmiş bir model. O dönemlerde kompakt sınıfa ait olan Camry sonrasında D segmentinde konumlandırılmış. Şimdi ise otomobil bir üst segmentte yer alıyor.

En yeni jenerasyon Camry’i dışarıdan gördüğünüzde otomobil geniş burnu, geniş ön tampon ızgarasıyla size merhaba diyor. Ayrıca yere yakın olduğunu da ilk bakışta fark hemen fark ediyorsunuz.

Otomobilin yanına geçtiğinizde ise geniş camların yan profilin yüzde 50’sini kapladığını fark ediyorsunuz. Rakiplerine göre daha geniş camlara yer verilmesinin sebebi ise aracın içinin daha ferah bir atmosfere sahip olması.

Camry’nin arkasına göz attığınızda ise yere paralel olan stoplar, tek egzoz çıkışı ve mavi renkli Toyota logosu size merhaba diyor.

Camry’nin içine geçmeden boyutlarından da bahsetmek isterim. Otomobil; 4885 mm uzunluğunda, 1840 mm genişliğinde ve 1445 mm yüksekliğinde. Camry’nin aks mesafesi ise 2825 mm uzunluğunda, son olarak aracın ağırlığında 1595 ile 1635 kg aralığında.

Toyota’nın amiral gemisinin sürücü kapısını açtığınızda ise karşınıza gerçekten standart otomobillerden farklı ve kalitesi yüksek bir iç mekan çıkıyor.

Y biçiminde tasarlanan orta konsolda multimedya ekranı var. Bu ekran markanın diğer modelleriyle aynı yazılıma sahip, boyutu ise 7 inç boyutunda.

Otomobilin direksiyonu ise markanın Corolla modelinde olan direksiyon ile benzer. Üzerinde oldukça fazla tuş bulunması ise biraz kafa karışıklığına yol açsa da kullanmaya başladığınızda alışmanız pek fazla zamanınızı almıyor.

Camry’nin içinde kullanılan materyaller markanın diğer modellerine göre oldukça kaliteli ve aracın içine biner binmez bunu hemen hissediyorsunuz. Ancak ön konsolda bulunan düğmelerin biraz daha farklı ve Camry’nin bulunduğu sınıfa yakışır olmasını isterdim.

Otomobilin gösterge paneline baktığınızda ise 4.2 inçlik biraz karışık TFT yol bilgisayarı ekranı karşınıza çıkıyor. Hız göstergesinin haricinde elektrik gücünü nasıl kullandığını gösteren bir diğer gösterge de her hibrit Toyota’da olduğu gibi yerini almış…

Otomobilin arka koltuğuna geçtiğinizde yaklaşık 2.9 mt’lik olan aks mesafesinin farkını hissediyorsunuz.

Camry’nin motor kaputunu açtığınızda ise karşınıza 4 silindirli 2.5 litre hacminde ve atmosferik benzinli motor çıkıyor. Bu motor 177 beygir güç ve 221 Nm tork üretiyor. İçten yanmalı motora ek olarak çalışan elektrik motorunun gücünü de eklediğimizde Camry 218 beygir toplam güç üreten bir otomobile dönüşüyor.

Camry’nin aktarma görevini ise markanın diğer hibrit modellerinde kullanılan eCVT şanızman yerine getiriyor. Önden çeker pozisyonunda olan otomobil 0’dan 100 km/s hıza 8.3 saniyede ulaşırken aracın maksimum hızı 180 km/s olarak belirtilmiş.

Otomobilin sürücü koltuğuna oturup sürüşe başladığımda ise ilk olarak hissettiğim şey E segmenti bir otomobilden ziyade süspansiyon anlamında Corolla’nın daha uzununu kullanıyor gibi hissetmem oldu.

Markanın hibrit sistemine göre ilk hareketi gaza basma tepkinize göre genellikle elektrik motoruyla gerçekleştiriyorsunuz. Bu sayede 2.5 litre hacme sahip olan içten yanmalı motorun çalışmasını engelliyor, daha az yakıt tüketim değerini yakalıyorsunuz.

Otomobilin hibrit sistemi daha fazla elektrik motoruyla gitme üzerine kurulu biçimde tasarlanmış. Bu sayede ülkemizde pek kullanımına alışık olmadığımız 2.5 litrelik motor, olabildiğince minimum seviyelerde yakıt tüketimini değeri oluşturuyor.

İri gövdeli bir otomobille şehrin dar sokaklarında sessiz biçimde seyrettiğinizde insanların size bakışları oldukça meraklı oluyor.

Otomobili kullandığım 350 km boyunca tüketim verisini 6 lt / 100 km olarak görmem çok az oldu. Genellikle 5.7 – 5.8 lt / 100 km tüketim verisini bana sunan Camry için oldukça tasarruflu diyebilirim.

Camry yazımın başında da belirttiğim gibi ülkemizde tek motor ve tek donanımla satın alınabiliyor. Aracın anahtar teslim satış fiyatı ise tam 592 bin 100 TL.