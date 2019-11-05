Trafiğe kaydı yapılan araç sayısı arttı!

Eylül ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtlar içinde otomobil yüzde 54.8 ile ilk sırada yer aldı. Bunu sırasıyla yüzde 27.5 ile motosiklet, yüzde 9.3 ile kamyonet, yüzde 5.0 ile traktör izledi. Taşıtların yüzde 3.4’ünü ise minibüs, otobüs, kamyon ve özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Böylece, Eylül ayı sonu itibarıyla toplam 23 milyon 132 bin adete yükselen trafiğe kayıtlı taşıtların yüzde 54.1’ini otomobil, yüzde 16.4’ünü kamyonet, yüzde 14.3’ünü motosiklet, yüzde 8.2’sini traktör, yüzde 3.7’sini kamyon, yüzde 2.1’ini minibüs, yüzde 0.9’unu otobüs, yüzde 0.3’ünü ise özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

EYLÜL AYINDA EN ÇOK MİNİBÜS KAYDI ARTTI!

Eylül ayında trafiğe kayıtlardaki artışlar, otomobillerde yüzde 47.7, minibüste yüzde 173.7, otobüste yüzde 116.1, kamyonette yüzde 33.2, kamyonda yüzde 34.5, motosiklette yüzde 10.4, özel amaçlı taşıtlarda yüzde 4.7, traktörde ise yüzde 36 olarak gerçekleşti.

Ocak-Eylül döneminde 472 bin 400 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı, 212 bin 84 adet taşıtın ise trafikten kaydı silindi. Böylece trafikteki toplam taşıt sayısı 260 bin 316 adet arttı.

821 BİN 147 ARACIN DEVRİ YAPILDI

Devri yapılan toplam 821 bin 147 adet taşıt içinde otomobil yüzde 71.4 ile ilk sırada yer aldı. Otomobili sırasıyla yüzde 15.6 ile kamyonet, yüzde 5.1 ile motosiklet, yüzde 2.9 ile traktör takip etti. Eylül ayında devri yapılan taşıtların yüzde 5.0’ini ise minibüs, otobüs, kamyon ve özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

DİZEL VE LPG’Lİ VE DİZEL ARAÇ SAYISI EŞİTLENDİ

Eylül ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 12 milyon 509 bin 319 adet otomobilin yüzde 37.7’si dizel, yüzde 37.7’si LPG, yüzde 24.3’ü benzin yakıtlı olup, yüzde 0.1’i elektrikli veya hibrit olarak belirlendi.

EYLÜL AYINDA EN ÇOK VOLKSWAGEN MARKA ARAÇ TRAFİĞE KAYIT ETTİRİLDİ!

Eylül ayında trafiğe kaydı yapılan 28 bin 744 adet otomobilin yüzde 14.3’ünü Volkswagen, yüzde 13.2’sini Renault, yüzde 10.4’ünü Fiat, yüzde 7.6’sını Toyota, yüzde 5.5’ini Honda, yüzde 4.9’unu Skoda, yüzde 4.7’sini Hyundai, yüzde 4.0’ünü Opel, yüzde 3.9’unu Mercedes-Benz, yüzde 3.8’ini Ford, yüzde 27.8’i de diğer markalardan oluştu.