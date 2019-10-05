Trafiğe kaydı yapılan araç sayısı yüzde 42,2 azaldı

Ağustos ayı sonundan itibaren trafiğe kaydı yapılan toplam 23 milyon 113 bin 30 adet taşıt var. Bunun %54,1’ini otomobil, %16,4’ünü kamyonet, %14,3’ünü motosiklet, %8,2’sini traktör, %3,7’sini kamyon, %2,1’ini minibüs, %0,9’unu otobüs, %0,3’ünü ise özel amaçlı taşıtlar oluşturuyor. Sadece ağustos ayında trafiğe toplam 39 bin 110 adet taşıtın kaydı yaptırılmış.

TRAFİKTEKİ TOPLAM TAŞIT SAYISI 240 BİN 279 ADET ARTTI

Ocak-Ağustos döneminde 419 bin 944 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı, 179 bin 665 adet taşıtın ise trafikten kaydı silindi. Böylece trafikteki toplam taşıt sayısı 240 bin 279 adet artmış.

EN FAZLA BEYAZ RENKLİ OTOMOBİLLER TRAFİKTE

Ocak-Ağustos döneminde trafiğe kaydı yapılan 228 bin 842 adet otomobilin %53,8’i beyaz, %23,8’i gri, %6,9’u siyah ve %5,6’sı kırmızı iken %9,9’u diğer renklerde.

LPG’Lİ ARAÇ ORANI YÜZDE 37.7 OLDU

Ağustos ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 12 milyon 505 bin 20 adet otomobilin %37,7’si LPG, %37,6’sı dizel, %24,4’ü benzin yakıtlı olup, %0,1’i elektrikli veya hibrit motorlu. Yakıt türü bilinmeyen otomobillerin oranı ise %0,3.