Trafiğe kaydı yapılan araç sayısı yüzde 49 azaldı!

Şubat ayında trafiğe kaydı yapılan toplam 34 bin 25 taşıt içinde otomobil yüzde 54,3 ile ilk sırada yer aldı. Bunu sırasıyla yüzde 22,7 ile motosiklet, yüzde 12,9 ile kamyonet, yüzde 4,6 ile traktör takip etti. Taşıtların yüzde 5,5’ini ise minibüs, otobüs, kamyon ve özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Şubat ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 48,8 azaldı. Bu azalış otomobilde yüzde 58,4, minibüste yüzde 33,5, otobüste yüzde 47,3, kamyonette yüzde 62,3, kamyonda yüzde 48,6 olarak gerçekleşti. Motosiklette yüzde 30,1, özel amaçlı taşıtlarda yüzde 97, traktörde ise yüzde 5 artış oldu.

Şubat ayında geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısında %45,8 azalış gerçekleşti. Bu azalış otomobilde yüzde 49,8, minibüste yüzde 29,3, otobüste yüzde 45,2, kamyonette yüzde 57,3, kamyonda yüzde 64,9, traktörde yüzde 64,8 olarak gerçekleşti. Motosiklette yüzde 2, özel amaçlı taşıtlarda ise yüzde 85,8 artış oldu.

Trafikteki toplam taşıt sayısı Ocak-Şubat döneminde 74 715 adet arttı

Ocak-Şubat döneminde 100 bin 511 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı, 25 bin 796 adet taşıtın ise trafikten kaydı silindi. Böylece trafikteki toplam taşıt sayısı 74 bin 715 adet arttı.

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Trafiğe kayıtlı LPG’li otomobil oranı yüzde 37,8 oldu

Şubat ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 12 milyon 445 bin 592 adet otomobilin yüzde 37,8’i LPG, yüzde 37’si dizel, yüzde 24,8’i benzin yakıtlı olup, yüzde 0,05’i elektrikli veya hibrittir.

Şubat ayında 18 464 adet otomobilin trafiğe kaydı yapıldı

Şubat ayında trafiğe kaydı yapılan 18 bin 464 adet otomobilin yüzde 15’inin Renault, yüzde 14,9’unun Fiat, yüzde 11,6’sının Volkswagen, yüzde 7,5’inin Hyundai, yüzde 6,4’ünün Honda, yüzde 5,3’ünün Toyota, yüzde 4,6’sının Peugeot, yüzde 4,3’ünün Nissan, yüzde 4’ünün Dacia, yüzde 3,7’sinin Skoda olduğu, yüzde 22,7’sinin ise diğer markalardan oluştuğu görüldü.

Trafiğe en fazla 1501-1600 motor silindir hacimli otomobillerin kaydı yapıldı

Ocak-Şubat döneminde trafiğe kaydı yapılan 62 bin 870 adet otomobilin yüzde 40,1’i 1501-1600, yüzde 27’si 1401-1500, yüzde 17,2’si 1301-1400, yüzde 10,3’ü 1300 ve altı, yüzde 4,4’ü 1601-2000, yüzde 0,9’u 2001 ve üstü motor silindir hacmine sahiptir.