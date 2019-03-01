Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı yüzde 43.4 azaldı!

Ocak ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı toplam 22 milyon 922 bin 164 adet taşıtın %54,3’ünü otomobil, %16,4’ünü kamyonet, %14’ünü motosiklet, %8,2’sini traktör, %3,7’sini kamyon, %2,1’ini minibüs, %1’ini otobüs, %0,3’ünü ise özel amaçlı taşıtlar oluşturdu. Ocak ayında toplam 66.486 adet taşıtın trafiğe kaydı yapılmış oldu.

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 18.5 arttı

Ocak ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre %18,5 arttı. Bu artış otomobilde %16,5, minibüste %12,3, otobüste %35,1, kamyonette %68,8, kamyonda %124,6, motosiklette %21,9 olarak gerçekleşti. Özel amaçlı taşıtlarda %28,1, traktörde ise %64,3 azalış oldu.

Ayrıca Ocak ayında geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısında %43,4 azalış gerçekleşti.

Trafiğe kayıtlı LPG’li otomobil oranı yüzde 37,8 oldu

Ocak ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 12 milyon 437 bin 250 adet otomobilin %37,8’i LPG, %37’si dizel, %24,9’u benzin yakıtlı olup, %0,05’i elektrikli veya hibrit oldu. Yakıt türü bilinmeyen(2) otomobillerin oranı ise %0,3’tür.