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Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı yüzde 43.4 azaldı!

Türkiye İstatistik Kurumu(TÜİK)'nun yayınladığı istatistikte ocak ayında geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısında %43,4 azalış gerçekleşti. Ocak ayı sonu trafiğe kayıtlı araç sayısı ise 22 milyon 922 bin 164 oldu! Bu rakamları İstanbul genelinde incelediğimizde ise 2018 yılı ocak ayında 4 milyon 88 bin 690 olan kayıtlı motorlu taşıt sayısı, 2019 yılı ocak ayında 4 milyon 184 bin 963 oldu. Aradaki yaklaşık 100 binlik artışa rağmen trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısındaki azalmanın yüzde 43.4 olması İstanbullunun trafik çilesini azaltmadı!

13:07 -
Haberler Otomotiv
Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı yüzde 43.4 azaldı!

Ocak ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı toplam 22 milyon 922 bin 164 adet taşıtın %54,3’ünü otomobil, %16,4’ünü kamyonet, %14’ünü motosiklet, %8,2’sini traktör, %3,7’sini kamyon, %2,1’ini minibüs, %1’ini otobüs, %0,3’ünü ise özel amaçlı taşıtlar oluşturdu. Ocak ayında toplam 66.486 adet taşıtın trafiğe kaydı yapılmış oldu.

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 18.5 arttı

Ocak ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre %18,5 arttı. Bu artış otomobilde %16,5, minibüste %12,3, otobüste %35,1, kamyonette %68,8, kamyonda %124,6,  motosiklette %21,9 olarak gerçekleşti. Özel amaçlı taşıtlarda %28,1, traktörde ise %64,3 azalış oldu.

Ayrıca Ocak ayında geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısında %43,4 azalış gerçekleşti.

Trafiğe kayıtlı LPG’li otomobil oranı yüzde 37,8 oldu

Ocak ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 12 milyon 437 bin 250 adet otomobilin %37,8’i LPG, %37’si dizel, %24,9’u benzin yakıtlı olup, %0,05’i elektrikli veya hibrit oldu. Yakıt türü bilinmeyen(2) otomobillerin oranı ise %0,3’tür.

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Son güncelleme: android-time 13:43 01.03.2019
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