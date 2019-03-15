Trafik kazalarını azaltacak girişim!

Workinlot girişimcilik platformu iş birliği ile başlattığı Yolculuğun Öncüleri açık inovasyon programıyla girişimci ve girişimci adayları ile buluştu. 3 etapta gerçekleştirilen ve 24 farklı şehirde 50 üniversiteye ulaşılan program kapsamında 86 proje arasından 7 finalist belirlendi.

Yolculuğun Öncüleri açık inovasyon programının final etabında girişimler, Brisa Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Cevdet Alemdar, Sabancı Holding Sanayi Grup Başkanı Cenk Alper, Brisa Pazar Geliştirme ve Kalite Güvenilirliği Direktörü Bahadır Olkun, Brisa Bilgi Teknolojileri Direktörü Tekin Gülşen, Endeavor Türkiye Genel Sekreteri Aslı Kurul Türkmen, Türkiye Girişimcilik Vakfı Genel Müdürü Mehru Aygül ve Boğaziçi Üniversitesi Uluslararası Ticaret Bölümü Pazarlama Alanı Yardımcı Doçent Oğuzhan Aygören tarafından değerlendirildi.

Final öncesindeki 3 etapta finalistlere para ödülü, mentörlük ve girişimcilik eğitimleri gibi fırsatlar sunan Brisa, final etkinliğinde jüri tarafından birinci seçilen Stroma Vision girişimine 10 bin TL'lik ödül verdi.

Amaç trafik kazalarının önüne geçmek

Sürücü davranışlarını analiz ederek sürücüleri uyku, yorgunluk ve dikkat dağınıklığı gibi hallerde uyaran Stroma Vision, araçların ön camına monte edilen kızılötesi sensör ile sürücüleri uyarıyor. Uyarıyı alan sürücü veya filo merkezi ise yolculuğu durdurarak veya yolculuğa ara vererek yolculuğun güvenliğini sağlama imkanına kavuşuyor. Girişim, sensöre yüklenen görüntü işleme yazılımıyla ölümlü kazaları azaltmayı hedefliyor. Girişimden sürücüler faydalanabildiği gibi, çok sayıda aracın operasyonunu yöneten filolar da faydalanabiliyor.

İkinci olan Bluedot girişimi ise, elektrikli araç kullanıcılarının kendilerine en yakın lokasyonda sarj ünitelerini bulmalarını sağlayan bir mobil pazar yeri olarak hizmet veriyor. Girişim elektrikli araç sahiplerine ödeme ve rezervasyon imkanı sunarken, şarj ünitesi sahiplerine yönelik gelir modeli oluşturuyor.