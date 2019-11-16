Tragger’a “En İyi Tasarım” ödülü

Yurt içi ve yurt dışından 120 binin üzerinde yaratıcı endüstri temsilcisine ev sahipliği yapan Design Week Turkey, bu yıl 14-17 Kasım tarihleri arasında Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştiriliyor. Türkiye'yi tasarım ekseninde buluşturan ‘Design Week Turkey', bu yıl da endüstri temsilcileriyle tasarımcıları bir araya getirip katma değerli ürünler üretebilmek adına bir buluşma zemini oluşturuyor.

İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde bu yıl 8'incisi düzenlenen Design Turkey Endüstriyel Tasarım Ödülleri'nde TRAGGER Yeni Nesil Hizmet Araçları Transfer Serisinden T-Car'a İyi Tasarım Ödülü verildi.

Ödül Töreni sonrasında TRAGGER T-Car'ın sergilendiği standı ziyaret eden T.C. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle aracı yakından incelediler.T-Car ile ilgili detaylı bilgi alan Bakan Pekcan, aracın yerli ve milli olmasının gurur verici ve TRAGGER'in ihracat hedeflerinin de çok sevindirici olduğunu söyledi.