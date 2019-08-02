Tragger’a yeni bir versiyon daha

Park ve bahçeler, fabrikalar, kampüsler ve şehir hastaneleri gibi alanlarda karbon ayak izinin azaltılmasına katkıda bulunan Yeni Nesil Hizmet Aracı TRAGGER Pro Serisi, çevre dostu teknolojisi ile sürdürülebilir bir yaşam için işletmelerin Sıfır Atık hedeflerine destek oluyor. Bu araç tercih edildiğinde şasi boyuyla orantılı artarak minimum 2 metreküpten başlayan çöp taşıma hacmi sunuyor. Sadece 2,8 metrelik dönüş yarıçapı ile eşsiz manevra kabiliyetine sahip araç, güçlü şasi yapısıyla 24 saatlik kullanımlara da imkan veriyor ve rakiplerinden, gün boyu çalışabilme özelliğiyle ayrışıyor. Diğer önemli özellikleri arasında yer alan ve engebeli yüzeylerde rahat hareket edebilmesini sağlayan bağımsız süspansiyon yapısı ile güçlü şasisi sayesinde sayısız çeşitlilikte çöp toplama işlemini de kolayca yerine getirebiliyor.