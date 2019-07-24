Tragger’ın ihracat başarısı!

Tragger markalı araçlar, insanların ve işletmelerin lojistik alandaki ihtiyaçlarına uygun olarak geliştirildi. İleri mühendislik, Ar-Ge ve tasarımı birleştirerek hazırlanan Tragger'in yeni nesil hizmet aracı ailesi, Bursa'da Hasanağa Organize Sanayi Bölgesi'nde üretiliyor.

Tragger marka ailesinin yeni nesli, yeni ürünlerle genişlemeyi sürdürüyor. 2018 yılından bu yana üretilen QD ve LC adlı Pro Serisi araçlarına ilave olarak lojistik amaçlı TT ve transfer amaçlı T-Car versiyonlarıyla üretilmeye başlandı.