TruckStore ve BusStore 10. yılını kutluyor!

TruckStore ve BusStore, toplam 14.400 m2'lik alan içinde 720 m2'lik kapalı alana yapılan fiziksel yatırımların ardından “2.El'de Mükemmel Müşteri Memnuniyeti” odaklı dijital dönüşüm faaliyetlerini hızlandırdı. Marka, dijitalleşen dünyanın ihtiyaç ve trendlerine uygun olarak satış ve müşteri ilişkilerini daha iyi yönetebileceği sistemlere de yatırım yapmaya devam ediyor. Bu kapsamda bu yıl “TruckStore Turkey” ismiyle açılan Facebook ve Instagram hesaplarına ek olarak BusStore ile ilgili sosyal medya aktiviteleri Mercedes-Benz Otobüs sayfalarından yürütülmeye başlandı. Sıfır araç müşterilerine Mercedes-Benz Türk tarafından sunulan hizmetleri 2.El ticari araç müşterilerine de sunmayı ana ilke edinen TruckStore ve BusStore ayrıca; müşterilerinin soru, talep ve desteklerine hızlı çözümler sunabilmek adına “Whatsapp İletişim Hattı”nı da devreye aldı.

Tek çatı altında yalnızca 1 iş gününde tüm işlemler yapılıyor

Mercedes-Benz Türk'ün 2.El kamyon ve otobüs alanındaki faaliyetleri; alım, satım, kredilendirme ve sigortalama gibi tüm işlemlerin tek çatı altında gerçekleştirebilmesiyle öncü bir kurumsal kimlikte sürdürülüyor. Mercedes-Benz Türk markasının imajına yaraşır şekilde; sıfır araçlarda sunulan imkânlar, yalın ve hızlı süreçlerle, yalnızca 1 iş günü içinde 2.El satışlarda da tamamlanarak müşteri memnuniyeti en üst seviyede tutuluyor.

17 farklı ülkeye ihracat

DNA'sında elde ettiği başarıların çıtasını daha da ileriye taşımak yatan Mercedes-Benz Türk'ün TruckStore ve BusStore markaları; Gürcistan ve Almanya ile başlattığı ihracat faaliyetlerini bugün Almanya,

Hollanda, İspanya, Polonya, Sırbistan, Bosna Hersek, Macaristan, Portekiz, Bulgaristan, Romanya, Yunanistan, Makedonya, Ukrayna, Azerbaycan, Gürcistan, KKTC ve Suudi Arabistan olmak üzere 17 farklı ülkeye gerçekleştiriyor.

Mercedes-Benz Türk İcra Kurulu Başkanı Süer Sülün: “Kamyon ve otobüs pazarının her alanında liderliğimizi sürdürüyoruz.”



Mercedes-Benz Türk'ün 2.El faaliyetleri özelinde düzenlenen basın toplantısında konuşan Mercedes-Benz Türk İcra Kurulu Başkanı Süer Sülün; “2009 yılında TruckStore ve BusStore markalarımızı yalnızca bir iş günü içerisinde müşterilerimizin tüm işlemlerini tek çatı altında gerçekleştirebilmesine olanak sağlayacak şekilde, sektörde bir ilk olarak devreye almıştık. Bugün geldiğimiz noktada hem tüm bu hizmetleri tek çatı altında sunan hem de 2.El müşterilerimize sıfır araç müşterilerimize sunduğumuz imkânları sağlayabilen bir kurumuz. Mercedes-Benz Türk olarak “2.El'de Mükemmel Müşteri Memnuniyeti” ilkesiyle yürüttüğümüz çalışmalarımız neticesinde edindiğimiz tecrübemiz, güvenilir 2.El seçeneklerini sunabilmemizi sağlıyor, böylece kamyon ve otobüs pazarının her alanındaki liderliğimizi sürdürüyoruz. Kamyon ve otobüs alanında Türkiye'nin haklı başarısını, 2.El ticari araçlarda da devam ettirerek uluslararası rekabetteki konumumuzu güçlendiriyoruz ve ana şirketimiz Daimler'in globalde yürüttüğü 2.El faaliyetleri kapsamında hem TruckStore hem de BusStore markalarımızla dünya sıralamasında ilk 10'da yer almanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu başarıyı elde etmemizdeki en büyük destekçimiz olan müşterilerimiz; Mercedes-Benz Finansal Hizmetler üzerinden sağladığımız kredi imkânlarına da yoğun ilgi gösteriyorlar. BusStore'da gerçekleştirdiğimiz satışların yarısında Mercedes-Benz Finansal Hizmetler desteğiyle kredi kullandırılırken bu oran TruckStore'da yüzde elliyi aşıyor. Hem sıfır araç alımlarında hem de 2.El'de Mercedes-Benz Türk'ü tercih eden müşterilerimizin tümüne içten teşekkürlerimi sunuyorum.” dedi.