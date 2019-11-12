Trump AB’den ithal edilen otomobil vergilerini erteleyecek mi?

AB yetkilisi dün yaptığı açıklamada, “(Trump) Yönetimden bize gümrük vergileri getirilmeyeceğine dair güçlü işaret aldık” dedi. Trump yönetiminin, Soğuk Savaş dönemi ticaret yasası uyarınca AB’den ithal edilen otomobillere ve otomobil parçalarına %25′ varan oranda “Section 232” ulusal güvenlik gümrük vergileri getirip getirmeyeceğine karar vermek için Perşembe gününe kadar süresi bulunuyor.

Otomobil ithalatlarının ABD ulusal güvenliğine etkisine ilişkin bir incelemeyi denetleyen ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross 3 Kasım’da ABD’nin, AB, Japonya ve Güney Kore otomobil üreticileriyle “iyi görüşmeler” yaptıktan sonra, bu gümrük vergilerine ihtiyaç duymayabileceğini söylemişti.

Trump Mayıs ayında Avrupa Birliği (AB) ve Japonya ile ticaret görüşmelerine daha fazla zaman tanımak amacıyla ithal otomobil ve parçalarından gümrük vergisi alıp almama kararını altı ay süreyle ertelemişti.

Gümrük vergileri kararının tekrar ertelenmesi küresel olarak otomobil üreticilerinin rahat bir nefes almasını sağlayacak.

Trump bugün New York Ekonomi Kulübü’nde yapacağı konuşmada otomobillere yönelik gümrük vergileri konusunu gündeme getirebilir. Beyaz Saray sözcüsünün açıklamasına göre Trump konuşmasında vergi ve ticaret politikalarının güçlü bir ekonomik iyileşmeyi nasıl desteklediğine odaklanacak.

AB yetkilileri, altı aylık ertelemenin daha muhtemel olduğunu söylerken; Trump’ın adımlarının öngörülemez olduğu ve ABD ve AB’nin önümüzdeki yıl ticaret müzakereleri sürdürmesiyle otomobillere yönelik gümrük vergilerini sürdürebileceğini belirtiyorlar. Avrupalı bir diplomat, “Şimdilik hiçbir şeyin olmayacağına inanıyoruz, ancak gümrük vergileri tehdidi sürecek” dedi.

(REUTERS)