Türk isimli Porsche’ye Türklerden yoğun ilgi

Otomotiv endüstrisindeki elektrik motorlu otomobillere geçiş, tüm hızıyla devam ediyor. Bu geçişten geleneksel üreticiler de nasibini birer birer almaya başladı. Tam bu noktada akla gelen en önemli markalardan biri ise yıllarca arkadan motorlu, spor otomobil üretmiş, motorsporlarına yıllarını vermiş ve dünya otomotiv pazarında en önemli yerlere gelmiş olan Porsche…

Porsche bu yıl düzenlenen Frankfurt Otomobil Fuarı’nda tüm dünyaya gösterdiği elektrikli modeli olan Taycan ile bu rekabette yerini şimdiden aldı. Ancak otomobil ilk defa Mission-E konsept versiyonuyla 2015 Frankfurt Otomobil Fuarı’nda tanıtılmıştı. Tam elektrikli olan bu yepyeni model, markanın elektrifikasyona bakışının somut hale getirilmiş durumu. Alman üretici bu efsane modeline Taycan adını verdi. Taycan, Türkçe kökenli bir kelime ve anlamı da genç ve güçlü kimse.

Dışarıdan Taycan’ı gördüğünüzde otomobil vücut hatları belli olan bir vücut geliştiricisi gibi gözüküyor. Aracın her ama her kıvrımında kaslı tasarımı; elektrik beni geleneksel genlerimden uzaklaştırmadı dercesine gözünüze çarpıyor.

Dışarıdan üzgün suratı andıran farları led teknolojisine sahip. Ayrıca farların tampona doğru devam eden siyah kısmı otomobilin aerodinamik yapısını desteklemek için fonksiyonel olarak tasarlanmış yani bu detay sadece tasarım değil işlevsel bir özellik de diyebiliriz.

Taycan’ın yanına geçtiğinizde ise karşınıza markanın 4 kapılı otomobili olan Panamera’dan daha atletik yapıda gözüken bir, gövde çıkıyor.

21 inç boyutundaki jantlar ve gerçekten alışılmışın dışında oldukça büyük gözüken fren diskleri ve kaliperleri hemen dikkatinizi bu yöne kaydırmanızı sağlıyor.

Otomobilin hem sağ hem de sol ön çamurluklarında şarj soket yerleri bulunuyor. Bu bölümlerden biri hızlı şarj soketleri için uygunken diğeri standart şarj sistemi için çalışıyor.

Taycan’ın arkasına baktığınızda ise Panamera, Macan, yeni 911 ve Cayenne modellerinden hatırlayacağınız tek parça stop hemen göze çarpıyor.

Ayrıca bu tek parça stopun tam ortasında yer alan Porsche yazısı hem ilk defa bu açık renklerle hem de üç boyutlu efektle yazılmış. Genel olarak Taycan markanın geleneksel silüyetini korumayı başaran bir tasarım çizgisine sahip.

Gelelim Taycan’ın iç mekanına. Sürücü kapısından içeriye baktığınız andan itibaren teknolojinin klasik çizgilerle iyi bir biçimde harmanlandığını görüyorsunuz.

Otomobilin içinde 4 adet dokunmatik ekran sizi karşılıyor. Bunlardan bir tanesi 16.8 inç boyutundaki gösterge paneli. Bu panel yeni Porsche modellerinde olduğu gibi devir göstergesi analog diğerleri dijital değil(!), tamamen dijital biçimde tasarlanmış.Gösterge tablosunun üzerinde bir şapka gibi çıkıntı yok ve bu durum oldukça şık bir konsolu karşınıza getiriyor.

Bir diğer dokunmatik ekran ise geleneksel otomobillerde yer alan vites kolu ve klima kontrol ünitesinin olduğu yerde. Bu ekran 8.4 inç boyutunda ve aracın iklimlendirme sistemine erişmenizi sağlıyor.

Gelelim diğer 2 ekrana. Siz de bu ekranların multimedya sistemi için tasarlandığını ve geliştirildiğini tahmin ediyorsunuzdur ki aynen öyle. Bu ekranların biri ön konsolun tam ortasında yer alırken diğeri de yolcunun önüne konumlandırılmış. Her iki ekran da 10.9 inç boyutunda.

Otomobilin sürücü koltuğuna oturduğunuz zaman yere yakın olan oturma pozisyonu bir Porsche’nin içinde olduğunuzu hemen hissettiriyor. Otomobilin gövdesinin tam ortasına ve yere en yakın olacak şekilde konumlandırılan bataryalar aracın ağırlık merkezinin hem ortada hem de yere yakın olmasını sağlıyor. Bu da daha iyi bir yol tutuşu arkasında getiriyor.

Sürücüyü en çok ilgilendiren bir diğer unsur ise direksiyon. Porsche bu modelinde diğer modellerinde olan direksiyonunu kullanmış. Alkantara kaplı direksiyon üzerindeki düğmeler sayesinde otomobilin multimedya sistemine, hız sabitleme özelliğine ve yol bilgisayarı menüsüne kolayca erişebiliyorsunuz.

Direksiyon üzerinde bir de sürüş modlarını ayarlayabileceğiniz döner bir düğme bulunuyor. Taycan kullanıcısına 5 farklı sürüş modu sunuyor bunlar: Range, Normal, Sport, Sport Plus ve Individual. Benim en çok dikkatimi çeken mod Range oldu. Otomobili bu moda aldığınızda Taycan tek motorunu kapatıyor ve sürüş konusunda sürücüye bazı kısıtlamalar getiriyor böylelikle otomobil, maksimum mesafe gitmeye hazır olmuş oluyor.

Otomobilin motoru hatta motorları konusunda da bir kaç bilgi vermek isterim. Taycan 2 elektrik motoruna sahip. Bu motorlardan biri önde diğeri de arkada yer alıyor. 625 ile 761 beygir arası güç üreten bu üniteler overboost teknolojisine de sahip. Ayrıca aracın torku da 1060 Nm değerinde!

Taycan bir elektrikli otomobilde kullanılan ilk 2 kademeli şanzımana sahip. Bu dişlilerden biri otomobilin daha hızlı hareket etmesi için geliştirilmişken diğeri daha fazla ekonomi düşünülerek yapılmış.

Taycan 0’dan 100 km/s hıza 2.8 saniyede, 0’dan 200 km/s hıza ise 9.8 saniyede ulaşıyor. Toplam ağırlığı ise 2300 kg civarında. Otomobil tam şarj ile 450 km menzili kullanıcısına sunuyor. Pillerin yüzde 5 şarj seviyesinden yüzde 80’e kadar çıkması ise 22.5 dk’da tamamlanıyor.

Taycan 400V şarj teknolojisinin yerine 800V’lık teknoloji kullanıyor. Porsche’nin bu gelişmiş sistemi sayesinde hem yer hem de ağırlık hem de zaman tasarrufu gerçekleştirilmiş oluyor.

Taycan’ın boyutları hakkında size bilgi vermem gerekirse otomobil 4963 mm uzunluğa, 1966 mm genişliğe ve 1378 mm yüksekliğe sahip. Aks mesafesi ise aracın 2900 mm uzunluğunda. Markanın diğer sedan modeli olan Panamera ile bu boyutları karşılaştırdığımızda 236 mm daha kısa, 30 mm daha geniş, 50 mm daha alçak ve 200 mm aks mesafesinden daha kısa olduğu ortaya çıkıyor.

Taycan’ın yere Panamera’dan daha yakın olduğu aracın ne kadar sportif olduğunu gösteriyor…

Porsche Türkiye Satış ve Pazarlama Müdürü Selim Eskinazi’ye Taycan’ın Türkiye’ye ne zaman geleceği, fiyatının hangi aralıkta olacağı, Porsche’nin şarj istasyonu yatırımı gibi bazı sorular sordum, kendisi de bizi kırmadan bu soruları yanıtladı.

Otomobilin ilk teslimatlarının ne zaman gerçekleşeceği sorusuna Selim Eskinazi; “Taycan 4S, Taycan Turbo ve Taycan Turbo S modellerinin 2020 yılının Haziran ayında Türkiye'de satışa sunulması planlıyoruz. İlk etapta bu üç farklı versiyonda Taycan’ın Türkiye’de olacağını belirtmeliyim.” dedi.

Otomobilin en çok merak edilen özelliklerinden biri olan fiyatı konusunda ise Eskinazi, “Taycan 4S modelinin başlangıç fiyatı 130.000 Euro, Taycan Turbo modelinin başlangıç fiyatı 185.000 Euro ve Taycan Turbo S modelinin başlangıç fiyatı ise 225.000 Euro olup bu bedeller kişinin donanım taleplerine göre artış gösterecek.” açıklamasını yaptı.

Türkiye’nin elektrikli otomobiller için altyapısını sorduğumda ise, “Porsche Türkiye olarak yoğun bir şekilde şarj istasyonları konusunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 2020 yılının sonuna kadar 42 noktada 96 adet Porsche sarj istasyonunu Türkiye'nin farklı noktalarında aktivite edeceğiz.” dedi.

Tüm bunlara ek olarak Porsche Türkiye’den aldığım bilgiye göre Türk müşterilerin Taycan’a olan talebi oldukça yoğunmuş.