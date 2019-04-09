Turkcell Teknoloji Zirvesi’nde sürücüsüz araç olacak!

Turkcell Teknoloji Zirvesi kapsamında Ericsson'un, Türkiye'nin dijital dönüşümünü hızlandıracak mobilite, bulut ve geniş bant inovasyonları da yer alacak. Ericsson ayrıca, tüketicilerin ve işletmelerin yaşam ve iş verimliliğini artıracak 5G teknolojileri için yeni kullanım alanlarını sergileyecek.

Demo deneyim alanında,ziyaretçiler fiziksel olarak Stockholm/İsveç’teki Ericsson test pistinde bulunan bir otomobili uzaktan kontrol edebilecek.Ericsson'un zirve içerisinde bulunan diğer demoları arasında, 5G ve İnsan, Akıllı Fabrika, Şehirde 5G, 5G Denge Robotu ve Dar Bant IoT/Akıllı Elektrik Sayacı da yer alıyor.

Turkcell Genel Müdür Yardımcısı Ömer Barbaros Yiş ise konuyla ilgili şunları söyledi: “Türkiye'nin en büyük teknoloji etkinliği olan Turkcell'in düzenlediği Teknoloji Zirvesi bu yıl 10. kez kapılarını açıyor. Birçok ilke attığımız zirvede, katılımcılarımızı en son teknolojiyle buluşturmanın heyecanını yaşıyoruz. Dünyada en fazla öne çıkan yeni teknolojilerinden biri dehiç şüphe yok ki sürücüsüz araçlar. Zirveye katılanlar özellikle 5G'nin hayata geçmesiyle birlikte büyük önem kazanacak sürücüsüz aracı yakından tanıma ve deneyimleme şansına sahip olacaklar. Şu anda dünyanın en çok kullanılan sürücüsüz servis aracı unvanına sahip EZ10 Türkiye'de ilk kez Teknoloji Zirvesi'yle görücüye çıkacak. Bu vesileyle böylesine önemli bir etkinliğe katkı sağlayan Ericsson'a bir kez daha teşekkürlerimizi sunarız.”

Etkinliğe ilişkin yorum yapan Ericsson Türkiye Genel Müdürü Işıl Yalçın, “5G'nin geliştirilmesindeki en önemli amaç, mobil ağların geniş bant kapasitesini artırmak ve yalnızca tüketiciler için değil; çeşitli endüstriler ve toplum için de farklı kullanım olanakları sunmaktır. Bu sayede IoT'nin potansiyelini açığa çıkarmak mümkün olacaktır.Turkcell Teknoloji Zirvesi’ne katılmak ve geleneksel ekosistemleri yeni baştan tanımlayan çözümleri katılımcılarla paylaşmak için sabırsızlanıyoruz.” diye konuştu.