Türkiye 2. elde en çok bu araçlara bakıyor!

Geçen yılın ilk altı ayına göre yaklaşık yüzde 50 daralan otomobil ve hafif ticari araç pazarında toplam satışlar 195 bin 144 adet olarak gerçekleşti. Özellikle 30 haziran tarihinden itibaren sona eren ve devam etmeyeceği duyurulan ÖTV ve KDV indirimlerinin bitmesi sonucunda temmuz ayı satışları yılın en az satış yapılacak ayı olarak tahmin ediliyor.

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Artan kullanılmamış otomobil fiyatları yüzünden tüketiciler de kendilerine ikinci el otomobil seçeneklerine yönlendiriyor. Türkiye’de kullanılan ikinci el otomobil fiyatını sorgulayacağınız bir uygulama olan CarData üzerinden biz de sizler için en çok sorgulanan otomobillerin marka, model, şanzıman, motor ve model yıllarını araştırdık. Bu araştırma sonucunda lider Alman otomotiv devi Volkswagen’in Passat modeli olmuş. En çok aratılan Passat versiyonu ise 1.6 litrelik dizel motorlu ve otomatik şanzımanlı versiyon olmuş.

Listede ayrıca Volkswagen’in B segmenti otomobili olan Polo’da kendine yer bulmuş! Türkiye otomotiv endüstrisinin son günlerdeki en yoğun gündemi olan Volkswagen yatırımı için bu sıralama da en önemli yatırım sebeplerinden biri olarak yorumlanabilir.

İlk 10’da en çok dikkat çeken durumlardan biri %50 oranda Renault marka otomobillerin sorgulatılması. Ayrıca en çok sorgulanan 10 otomobilin 9’u dizel motorlu. En çok aratılan şanzıman seçeneğine baktığınızda ise manuel ve otomatiğin yüzde 50-50 olarak eşit dağıldığını görebilirsiniz.

Bu bilgilere CarData’nın 1 ocak 2019’dan 11 haziran 2019’a kadar olan süre içerisinde yapılan sorgulatmalar üzerinden derledik. CarData’nın aktif olarak 105 bin kullanıcısı bulunuyor ve bu süre

içerisinde toplam 1 milyon adetlik araç sorgulatılması yapılmış. Bu sistem verilerini, internet üzerindeki ikinci el otomobil satış sitelerinden almak yerine resmi olarak satış yapan galeriler

üzerinden topluyor.

Akıllı telefonunuza ücretsiz olarak indirebilirsiniz!

Ülkemizde satışa sunulan tüm araçlarla ilgili data havuzuna sahip olduklarını belirten Cardata Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın, “Ücretsiz olarak indirilebilen Cardata mobil uygulamamız ile

vatandaşlarımız, ‘0' kilometre ve ikinci el araçların fiyatlarını 8 saniye gibi kısa süre içerisinde öğrenebiliyor. Ayrıca, belirledikleri araçları yine ücretsiz olarak çok kısa bir sürede

karşılaştırabiliyorlar.

Cardata olarak özellikle ikinci el araçlar konusunda önemli bir bilgi havuzuna ve yazılıma sahibiz. Bu alanda hem şirketlere hem de bireylere faydalı bir hizmet sunuyoruz. Uygulamamız sayesinde

satışa çıkarılacak veya satın alınacak bir ikinci el aracın en doğru fiyat aralığını verebiliyoruz” ifadelerini kullandı.