Türkiye açısından PSA ve FCA birleşmesi

PSA Grubu ülkemizde Peugeot, Citroen, DS ve Opeli Vauxhall markalarını temsil ediyor. FCA ise Türkiye’de Fiat, Chrysler, Jeep, Maserati, Ferrari ve Alfa Romeo’yu temsil ediyor. PSA Grubu’ndan sadece Opel’in Türkiye’de bir fabrikası vardı ancak o da şu an aktif olarak çalışmıyor. Ancak Fiat, Tofaş olarak Türkiye’de hem ticari hem de binek otomobil üretimini gerçekleştiriyor.

FCA’nın Bursa’daki fabrikası yıllık 450 bin adetlik araç üretimi gerçekleştiriyor. Tofaş, Bursa Fabrikası'nda, Minicargo projesi kapsamında Fiat, Citroen, Peugeot markalarına, Yeni Doblo projesi kapsamında ise Fiat, Opel, Vauxhall ve RAM markalarına üretim yapıyor.

Bugün Türkiye’nin en çok tercih edilen otomobili olan Egea’nın sedan, hatchback ve station wagon gövdeli tüm versiyonları Bursa’da üretilip aralarında Avrupa’nında olduğu 47 farklı ülkeye ihraç ediliyor. Ticari araçlarda ise Fiorino ve Doblo üretiliyor.

DÜNYA OTOMOTİV ENDÜSTRİSİNDE RAKAMLAR NASIL?

Dünyanın en çok araç üreten grubu Volkswagen AG olarak öne çıkıyor. Grubun 2018 yılı toplam araç satış adetleri neredeyse 11 milyon. Toyota ise Volkswagen’den sonra geliyor ve toplam satış 10 milyonun üzerinde.

Volkswagen Grubu bünyesinde 12 dev markayı barındırıyor ve bu markalar Avrupa başta olmak üzere dünyada birçok pazarda en çok tercih edilen otomobiller arasında. İlk 3’teki son grup ise Renault, Nissan ve Mitsubishi ortaklığı. Her ne kadar Carlos Ghosn’un suçlanması ve görevden alınmasıyla birlikte sorunlu bir görünüme geçiş yapmış olsalar da dünyanın en büyük üreticileri arasında olmayı başarıyorlar.

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Gelelim bu ekibin en yakın “yeni” takipçisine. FCA ve PSA’nın birleşmesi bu listede 4. sırada olmalarını sağladı. Her iki grubunda farklı isteklere sahip olan pazarlarda zirveye oynaması ise iki grubunda aradığı tamamlayıcı özellikleri oluşturuyor.

TÜRKİYE’DE NE DURUMDA OLACAKLAR?

Dünya genelindeki durumu bir kenara bırakıp Türkiye pazarına döndüğümüzde ise FCA ve PSA’nın birleşmesinin yeni ve daha güçlü bir lider doğuracağını görmemek imkansız olurdu.

Günümüzde 2019 Kasım itibariyle en çok satan marka(HTA ve Otomobil dahil) 57.855 adetle Fiat. Bu duruma bir de PSA’nın rekabetçi markalarını eklersek yani Peugeot 23.736, Citroen 9.492, Opel 14.821 ve DS 186 bu durum onları zirveye doğru götürüyor. Çünkü FCA’nın Türkiye’deki tüm markaları 2019 yılı Kasım ayına kadar satılan araç sayılarıyla 59.729 adet. PSA’nın tüm markalarının satış adetleri toplamı ise 48.234 adet.

Dünyanın en çok satan grubu olan Volkswagen ise ülkemizde 68 bin 85 adete ulaşıyor. Bir diğer dev Renault Grubu(Renault, Dacia, Nissan, Mitsubishi) ise Türkiye’de 79 bin 637 adet satış rakamına sahip. PSA ve FCA’nın toplam satış adedi ise 107 bin 963 olarak gözüküyor. Her ne kadar bu rakam yeni grubu bahsettiğimiz listenin zirvesinde gösterse de grup içinde bulunan her markanın satışları ayrı ayrı olarak hesaplanıyor.

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BURSA FABRİKASI KİLİT ROLDE

Tofaş’ın Bursa’da yer alan ve yıllık 450 bin üretim kapasitesine sahip olan fabrikası FCA için çok önemli. Hatta bu tesis geçtiğimiz günlerde 400 fabrikanın yer aldığı WCM -Dünya Klasında Üretim Programı- değerlendirmesinde, otomobil fabrikaları içerisinde en yüksek puana erişti.

Bu durum dikkate alındığı zaman PSA ile gerçekleşen birleşmeyle birlikte Bursa’daki fabrika yeni model otomobil üretimiyle gündeme gelebilir. Fabrikanın kazandığı başarıyla alakalı açıklama yapan Tofaş CEO’su Cengiz Eroldu, “Çağımızın yoğun rekabet koşullarında teknoloji ve verimliliği odağına alan, kaliteden ödün vermeyen firmalar rakiplerinden ayrılıyor. Rekabetçi ürünlerimizi, Avrupa başta olmak üzere dünyanın pek çok ülkesinde tüketiciyle buluşturuyoruz. Gerçekleştirilen son denetimlerde 77 olan puanımız, 4 puan birden artırıldı ve 81'e ulaştı. Bu gelişme, WCM'nin denetlediği otomobil fabrikaları içerisinde çıtayı en yükseğe çıkarmak anlamına geliyor.” dedi.